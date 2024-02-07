الرياضية: خلاف جديد بين بنزيمة وجاياردو يتسبب في غيابه أمام الطائي

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 11:51

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

أنهى مسؤولو نادي اتحاد جدة الخلاف الجديد الذي حدث يوم الاثنين، في تدريبات الفريق بين المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الخلاف بدأ عندما طلب جاياردو من بنزيما التوجه لأداء تدريبات انفرادية، الأمر الذي رفضه النجم الفرنسي، معللا الانتهاء البرنامج المُعد له عندما كان الفريق مُعسكرا في دبي.

وذكر التقرير أن كريم أراد دخول التدريبات الجماعية، وتحديدًا المناورة التي أجريت للاعبين الاحتياطيين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مواجهة الفيصلي الأخيرة ضمن كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما رفضه المدرب، وأغضبَ اللاعب، ليخرج من التدريبات.

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وكان حساب النادي عبر تويتر قد أوضح أن بنزيمة لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولكنه تدرب في صالة الجيمانزيوم، مع المصابَين البرازيلي لويس فيليبي، ومهند الشنقيطي.

وغادرت بعثة النمور إلى حائل لمواجهة الطائي، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري السعودي، دون النجم الفرنسي.

وبدأ التوتر بين جاياردو وبنزيمة عندما تخلّف الثاني عن تدريبات الفريق في جدة، التي سبقت عودة اللاعبين استعدادًا للمغادرة إلى مدينة دبي الإماراتية من أجل التحضير للمعسكر الإعدادي، الذي استمر أسبوعين، فوقتها رفض المدرب أن ينضمَّ المهاجم الفرنسي إلى المعسكر، وفرض عليه برنامجًا خاصًّا، يزاوله بمقر النادي في جدة.

وأوضحت التقارير أن المهاجم الفرنسي أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية في مقر النادي.

وتابع جاياردو التزام بنزيمة بأداء البرنامج التدريبي الخاص داخل منشأة النادي، وذلك أثناء وجوده في معسكر الفريق بدبي.

إلى ذلك، نفى ممثلو كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة المزاعم القائلة بأن المهاجم الفرنسي يسعى للرحيل من فريقه اتحاد جدة.

يوم الثلاثاء قبل الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة طلب الرحيل من الفريق مؤقتا بسبب الضغوط.

لكن ممثلي بنزيمة أوضحوا لجريدة ليكيب يوم الأربعاء الماضي أن هذه المزاعم كاذبة، ومجرد فرقعة إعلامية.

وكان تقرير وكالة الأنباء الفرنسية قد ذكر أن النجم الفرنسي رفض اقتراح انتقاله لأحد الفرق السعودية على سبيل الإعارة.

ونقلت وكالة فرانس برس تصريحات مصدر من داخل النادي السعودي قال فيها: "لا يشعر بنزيمة بأنه قادر على تقديم أفضل ما لديه بسبب الضغط الحالي في اتحاد جدة".

وذكرت تقارير إنجليزية أن نادي تشيلسي يستهدف ضم النجم الفرنسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسجل بنزيمة رفقة النمور 12 هدفا وصنع 5 أهداف خلال 20 مباراة شارك فيها في جميع البطولات في الموسم الجاري.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى السعودية قادما ريال مدريد في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر.

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