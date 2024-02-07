أيمن عبد العزيز يتحدث عن الهجوم عليه بسبب زملكاويته.. وعقلية صلاح وصعوبة تعويض فيتوريا

تحدث أيمن عبد العزيز مدرب منتخب مصر بالجهاز الفني عن كواليس فترته في المنتخب وإقالة الجهاز بقيادة روي فيتوريا.

وشدد أيمن عبد العزيز أن الهجوم عليه وقت تواجده في الجهاز الفني يعود بسبب زملكاويته.

وأعرب عبد العزيز عن اندهاشه من إقالة روي فيتوريا مؤكدا أنه لن يتم تعويضه بسهولة.

وكل ما يلي على لسان أيمن عبد العزيز خلال حواره مع قناة إم بي سي مصر:

أزمة ما قبل أمم إفريقيا

"أزمة الثلاثي طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات؟ تم إبلاغ فيتوريا من قبل مساعديه أنهم تركوا التدريبات وأيضا هو علم ذلك من خلال جهاز التتبع ثم سألني وأكدت له الأمر".

"طارق حامد أول من ترك التدريب وقتها وأبلغني بشعوره بمشكلة في الركبة ثم حسين الشحات اشتكى من عضلة السمانة بينما إمام عاشور خرج بعدهم مباشرة".

"فيتوريا اجتمع وقتها باللاعبين وكان غاضبا جدا من خروج الثلاثي وعدم استكمال التدريبات، وأبلغهم أنهم يكذبون بإدعاء الإصابة وإذا كانت إصابتهم حقيقية كان عليهم إبلاغ الجهاز الفني من أجل استبعادهم من قائمة المباراة".

إصابة صلاح

"وقت إصابة صلاح وبعد خروجه أبلغني بمحاولته استكمال المباراة حتى نهاية الشوط الأول لكنه لم يتحمل ذلك، ولم يشعر وقتها بآلام قوية في العضلة بقدر ألم في الأوتار، صلاح عقليته مختلفة تماما عنّا وكان يعلم أن محاولات استكماله كانت ستضره أكثر".

"أعتقد أن كلوب خالف الاتفاق مع المنتخب وربما خانه التعبير بإعلان تفاصيل إصابة صلاح وعودته إلى إنجلترا، وهو اعتذر بعد ذلك وفي رأيي أن ذلك منح الجهاز الطبي للمنتخب حقه".

"كان هناك اتفاق بين اتحاد الكرة وليفربول بالإعلان عن تفاصيل إصابة صلاح وعلاجه بإنجلترا عقب مواجهة كاب فيردي، ولم يكن ممكنا علاجه في كوت ديفوار بسبب ضعف إمكانيات البلد، ولكن استعجال كلوب في الإعلان صنع حالة الجدل".

"محمد أبو العلا طبيب المنتخب بناء على الأشعة الأولى لمحمد صلاح أوضح أن إصابته في العضلة الخلفية ومدة غيابه لن تتحدد في الوقت الحالي، ولكنه لم يقل أبدا غيابه لمدة مباراتين فقط".

"صلاح ليس مدانا حتى يتم تبرأته، بصفته قائد لمنتخب مصر هل الأفضل أن يذهب للعلاج سريعا والعودة أم الانتظار مع الفريق ويشجع اللاعبين من الخارج فقط؟".

دور أيمن عبد العزيز

"ليس لي دور في المنتخب؟ أي شخص زملكاوي يتولى مسؤولية في منتخبات مصر يجب أن يقال هناك مشكلة، فمثلا حازم إمام المشرف العام على الكرة إذا هناك مشكلة، أسامة نبيه مساعد كوبر أو أيمن المصري الوحيد في جهاز فيتوريا أو طارق مصطفى مساعد حسام البدري يتم الحديث عن مشاكل".

"ما يُحزن في تلك القصة، أن الأمر يخرج من أشخاص تعتبرهم أصدقائك، فمثلا هناك من خرج وصرح بأن المصريين في جهاز فيتوريا ليس لهم دور والمقصود هنا شخصي لأنني المصري الوحيد، ولكن عندما يتواجدون هم في الجهاز الفني يكونوا أصحاب الدور الأبرز في تأهل مصر لأمم إفريقيا".

"لم يتحدث أبدا أسامة نبيه أو طارق مصطفى عن الجهاز المعاون لكيروش والذي يضم عصام الحضري وضياء السيد ومحمد شوقي، هل خرج أحد وقتها وصرح لماذا يتواجد شوقي وهو بدون خبرات؟".

"محمد شوقي صرح بأن أيمن عبد العزيز ليس له دور مع جهاز فيتوريا، طالما أنتم عباقرة بتلك الصورة لماذا لم نشاهدكم تقودون فرق بعد رحيلكم؟ وقت تواجدي في المنتخب تلقيت عروضا من فرق في الدرجة الثانية تنافس على الصعود وكنت أرفض بسبب تمسكي بالاستمرار مع منتخب مصر، ولكن لماذا لم نشاهد عروضا تنهال على مساعدي كيروش طالما أنهم عباقرة".

"محمد شوقي يعمل كمساعد لوليد سليمان الأصغر منه سنا في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، إذا كنت مكانه لم أكن لأقبل بذلك المنصب".

المنتخب مع فيتوريا

"لم أتوقع إقالة فيتوريا قبل أهم مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كنت انتظر استمراره على الأقل لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا لأن الفوز بهما يعني تأهلنا للمونديال بنسبة كبيرة".

"فيتوريا مصدوم جدا من قرار إقالته ويتعجب كيف لبلد بحجم مصر تكون القرارات فيها سريعة ومنفعلة، والسير خلف رأي الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي".

"لم يكن هناك ما يستدعي إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد أمم إفريقيا، إذا كانت الإقالة من أجل ضم إيرفي رينار فبالنسبة لي ممكن تقبل الأمر لكن غير ذلك سيكون الأمر صعبا".

"حازم إمام تعرض للظلم لأنه زملكاوي، لم يتخذ القرارات بمفرده فهناك مجلس إدارة يتم عرض السير الذاتية ليختار ولكن دوره همزة الوصل بين المنتخب واتحاد الكرة مثل محمد بركات مع المنتخب الأولمبي".

"لم يكن لدي أي شك في تحقيقنا لقب أمم إفريقيا، صادفنا سوء توفيق ثم غياب أربعة أو خمسة لاعبين لإصابات مختلفة".

"تريزيجيه قبل مباراة الكونغو الديمقراطية وصلت درجة حرارته إلى 40 وكان سيغيب عن المباراة، وعند تجهيز عمر مرموش تم إبلاغنا (الحقوا مرموش بيموت) وكان يعاني من حالة إعياء شديدة وحرارته تخطت 40 درجة، إمام عاشور أيضا فقد النطق لمدة دقيقة وتم إبلاغه بعدم المشاركة، بخلاف غياب صلاح أفضل لاعب في العالم ومحمد الشناوي بإصابة قوية".

"إمام عاشور طلب كتابة تعهد على نفسه بالمشاركة أمام الكونغو الديمقراطية على مسؤوليته الشخصية ولكن تم رفض طلبه خوفا عليه".

"عندما يغيب منك خمسة لاعبين أساسيين إذا هناك سوء توفيق حدث قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية".

"لا يوجد خطط في كرة القدم، هناك من يظهرون في شاشات التلفزيون ويتحدثون عن الخطط الفنية وكرة القدم لا يوجد فيها مثل تلك الأشياء ولا تمثل سوى 10% في كرة القدم".

"رفض مهند لاشين تسديد ركلة الترجيح؟ ماذا نفعل هل (ننزل نضربه) في الملعب؟ أنت كجهاز فني تعاني من نقص عددي وثنائي خط الوسط حمدي فتحي ومروان عطية لديه بطاقة صفراء فاستبدال أحدهما ومشاركة مهند لاشين أمر طبيعي جدا".

"مهند لاشين رفض تسديد ركلة الترجيح لذلك سددها أبو جبل، وعدم تحمله مسؤولية تلك الركلة هي المشكلة لأنه في حال تسجيل أبو جبل كان سيسدد لأنه أخر لاعب ونسبة إهداره للركلة أقل بالتأكيد من أبو جبل".

"التحدث مع مهند لاشين وسؤاله عن تسديد ركلات الترجيح ليس من اختصاصي أنا لست طبيبا نفسيا فذلك الأمر يحدث في المصحة وليس في المنتخب".

"لن يتم تعويض روي فيتوريا، أقسم بأن كل لاعبي المنتخب يتمنون أن يدربهم في أنديتهم وذلك ليس للأساسيين فقط ولكن البدلاء أيضا".

"نعم مصر خرجت من ثمن النهائي، ولكن المغرب حققت المركز الرابع في كأس العالم وخرجت من نفس الدور، والسنغال التي يتم تصنيفها كأفضل فريق إفريقي بالوقت الحالي وودعت من نفس الدور أيضا".

"أحب سيد معوض جدا وتواجدنا سويا في طرابزون لمدة ستة أشهر وعلاقتنا جيدة حتى الآن، لكن فكرة تصريحه بمنح محمد بركات وحازم إمام بطاقة حمراء من حياته بسبب عدم توليه منصب كان قد تم وعده به يخسر صديقه أمر غير صحيح، الكرة لن تدوم والعلاقات الإنسانية التي ستبقى".