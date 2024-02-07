أمم إفريقيا - أوسيمين جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

أديمولا لوكمان يحتفل مع فيكتور أوسيمين بهدفه ضد الكاميرون

أصبح فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا قادرا على المشاركة مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم نسور نيجيريا بالأولاد في نصف نهائي المسابقة مساء الأربعاء.

وأفاد منتخب نيجيريا في بيان: "لقد أصبح أوسيمين جاهزا لخوض المباراة بعدما تعافى ولحق بالفريق لمدينة بواكي".

أخبار متعلقة:
علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش حسين لبيب: صفقات الزمالك كلفتنا 50 مليون.. ونتمنى من الأهلي حل أزمة كهربا في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر

ولم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الاثنين بسبب شعوره بآلام في البطن.

وأكد أطباء الفريق أنه تم وضع أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي معه في أبيدجان.

وبالفعل تعافى مهاجم نابولي وانضم إلى بقية الفريق.

أوسيمين الذي شارك في كل مباريات نيجيريا كأساسي، سجل هدفا وصنع 2.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

وتسعى النسور النيجيرية لحصد اللقب الرابع في تاريخها.

نيجيريا جنوب إفريقيا فيكتور أوسيمين أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأربعاء 7 فبراير 2024.. نصف نهائي إفريقيا وقطر ضد إيران تصريحات الماضي تدل على المستقبل.. كيف سيتعامل التوأم مع أزمات صلاح والمنتخب؟ مواجهة محتملة مع كرواتيا.. موعد المهمة الأولى لـ حسام حسن مع منتخب مصر أمم إفريقيا - الاتحاد الكاميروني يرفض استقالة إيتو أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة أوسيمين ضد جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - الثالثة في البطولة.. أمين عمر يدير مواجهة جنوب إفريقيا ضد نيجيريا إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد خبر في الجول - إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر
أخر الأخبار
بعد إنجاز عموتة التاريخي.. أين المدرب المصري من منتخبات آسيا وإفريقيا 30 دقيقة | تقرير في الجول
مدافع دورتموند يزامل تريزيجيه في طرابزون 36 دقيقة | ميركاتو
ثلاثي أجنبي.. الجهاز الفني المعاون لـ يورسيتش في تدريب بيراميدز 55 دقيقة | الكرة المصرية
بيراميدز يعلن يورسيتش مديرا فنيا للفريق ساعة | الكرة المصرية
إليوت يتغنى بما يفعله محمد صلاح معه ساعة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة يكشف سبب فشل التعاقد مع رينار ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الأهلي على القمة بالعلامة الكاملة.. وخسارة الزمالك تشعل جدول الترتيب ساعة | كرة يد
مدرب النصر يكشف موقف رونالدو وماني من المشاركة أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى 3 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين