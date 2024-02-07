أمم إفريقيا - أوسيمين جاهز لمواجهة جنوب إفريقيا

أصبح فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا قادرا على المشاركة مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم نسور نيجيريا بالأولاد في نصف نهائي المسابقة مساء الأربعاء.

وأفاد منتخب نيجيريا في بيان: "لقد أصبح أوسيمين جاهزا لخوض المباراة بعدما تعافى ولحق بالفريق لمدينة بواكي".

ولم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الاثنين بسبب شعوره بآلام في البطن.

وأكد أطباء الفريق أنه تم وضع أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي معه في أبيدجان.

وبالفعل تعافى مهاجم نابولي وانضم إلى بقية الفريق.

أوسيمين الذي شارك في كل مباريات نيجيريا كأساسي، سجل هدفا وصنع 2.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

وتسعى النسور النيجيرية لحصد اللقب الرابع في تاريخها.

video:1