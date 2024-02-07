علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة

الأربعاء، 07 فبراير 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

حسام حسن

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة كواليس تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وقال علام عبر قناة سي بي سي: "بعد العودة من كوت ديفوار عقدنا عدة جلسات لاختيار مدرب المنتخب وكذلك مع أشرف صبحي وزير الرياضة الذي أكد دعم الدولة على الأجهزة الوطنية للمنتخبات خاصة المنتخب الأول الذي يحتاج لتصحيح المسار".

وأضاف "وأن المرحلة الحالية تتطلب مدير فني وطني لمنتخب مصر لذلك تم الاستقرار على حسام حسن".

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وأوضح "سيتم عقد عدة اجتماعات مع حسام حسن لوضع خطة للفترة المقبلة سواء لمعسكرات المنتخب وكل متطلباته وسيتم تنفيذها فورا وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأشار "حسام حسن أحد أساطير منتخب مصر وهو على دراية كبيرة باللاعبين المصريين وإذا احتاج لمعد بدني ضمن جهازه سيتم توفيره له".

وشدد "محمد صلاح لاعب خلوق ومحترم ولديه غيرة على بلاده وقابله ظروف صعبة في أمم إفريقيا بسبب الإصابة وهو قائد حقيقي لمنتخب مصر بمعنى الكلمة داخل وخارج الملعب".

وأتم تصريحاته "محمد صلاح اسم كبير جدا وسيكون معاون لـ حسام حسن خلال الفترة المقبلة في منتخب مصر".

محمد صلاح حسام حسن منتخب مصر جمال علام
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