ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش

يرى ياسر حمد لاعب الزمالك الجديد أن فريقه يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.

وانضم ياسر حمد لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية في صفقة انتقال حر.

وقال ياسر حمد عبر قناة الزمالك: "أعرف قيمة الزمالك جيدا ولذلك وافقت بدون تردد بعدما أبلغني وكيلي بالعرض. المفاوضات كانت سهلة وكنت أريد خوض تحدي جديد".

وأضاف "أنهيت أموري مع فريقي السابق بالتراضي ووقعت على عقد لمدة موسم ونصف مع الزمالك في صفقة انتقال حر".

وتابع "اللعب في صفوف الزمالك مسؤولية كبيرة. أجيد اللعب بضربات الرأس وأتمنى تسجيل العديد من الأهداف مع الفريق".

وشدد "الدوري المصري قوي جدا وده سبب قدومي إلى هنا. أحب التحديات والكمنافسة كل أسبوع. مميز في ضربات الرأس وأسجل الأهداف مع الزمالك".

وواصل "تم استقبالي بشكل جيد خلال مراني الأول مع الفريق. شيكابالا شخص مرح واستقبلني بشكل رائع".

وعن رسالته إلى محمود حمدي الونش مدافع الفريق قال حمد: "الونش مدافع كبير في القارة والخبر كان حزين بالنسبة لي. أتمنى أن يتعافى سريعا".

وأعلن نادي الزمالك تأكد إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأتم المدافع الفلسطيني "أجيد اللعب في خط الدفاع ولكني جاهز للمشاركة في أي مركز يطلبه مني المدير الفني ويحتاجه الفريق".

صاحب الـ 26 عاما لعب 19 مباراة سابقة بقميص منتخب فلسطين وتمكن من تسجيل أربعة أهداف.

وشارك حمد مع فلسطين في النسخة الحالية من كأس آسيا والتي حقق خلالها المنتخب إنجازا تاريخيا بتحقيق فوزه الأول والتأهل لدور الـ 16 لأول مرة في تاريخه.

وسبق لياسر حمد اللعب في مصر عن طريق النادي المصري في الفترة ما بين يناير إلى يوليو عام 2022.

وبعد رحيله عن المصري انتقل إلى الريان القطري ثم القادسية الكويتي ونورث إيستد يونايتد الهندي.

وأصبح ياسر حمد حرا بعد فسخ تعاقده مع النادي الهندي الشهر الجاري.