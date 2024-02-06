مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على رحيل عبد القادر لسيفاس التركي

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 23:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيراميدز - أحمد عبد القادر

يتجه النادي الأهلي للموافقة على انتقال أحمد عبد القادر لصفوف سيفاس سبور التركي.

وتمتد فترة الانتقالات الشتوية في الدوري التركي حتى 9 فبراير الجاري.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "مجلس إدارة الأهلي يتجه للموافقة على عرض سيفاس سبور التركي بشأن ضم أحمد عبد القادر حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء".

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ويحتل نادي سيفاس سبور المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

وخرج عبد القادر من حسابات مارسيل كولر مدرب الأهلي خلال الموسم الحالي.

وارتبط عبد القادر بالانتقال لصفوف سموحة وسيراميكا كليوباترا ولكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

وشارك عبد القادر الموسم الجاري في 7 مباريات وسجل هدفا وصنع 2 بقميص الأهلي في جميع المسابقات.

ولم يتواجد عبد القادر في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حصد خلالها الأحمر البرونزية للمرة الرابعة بتاريخه.

الأهلي أحمد عبد القادر سيفا سبور
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