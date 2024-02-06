تأثير الدومينو.. 8 تغييرات في 10 أيام ضمن خريطة تحركات المدربين في الكرة المصرية

إذا كنت غير متابع للأحداث الجديدة على ساحة كرة القدم المصرية فبالتأكيد سوف تتفاجئ بالتغييرات العديدة التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.

تغييرات كثيرة في المدربين، مدربين رحلوا عن تدريب فرقهم وجاء غيرهم، ومدربين تم تعيينهم ورحلوا بعد أيام قليلة قبل أن يظهروا بشكل رسمي في أي مباراة.

هذا ما حدث في الكرة المصرية خلال 10 أيام سابقة.

وبالتأكيد التغيير الأهم على الساحة الكروية المصرية هو إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر، وتعيين حسام حسن بدلا منه.

ولكن كل تغيير ترتب عليه تغيير في فريق آخر، وهذا ما يستعرضه معكم FilGoal.com.

البداية كانت في مودرن فيوتشر الذي أعلن رحيل مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو بعد خروج الفريق من كأس الرابطة المصرية.

وكان ذلك أول تغيير فني في الكرة المصرية خلال آخر 10 أيام، وتبعه تعيين حسام حسن مديرا فنيا لفيوتشر بدلا منه.

بعدها أعلن اتحاد الكرة إقالة روي فيتوريا من تدريب منتخب مصر بشكل رسمي، على أن يتم الكشف بعد عدة أيام عن المدرب الجديد.

كما أعلن اتحاد الكرة كذلك تعيين محمد يوسف مدربا عاما للمنتخب لحين اختيار الجهاز الفني الجديد.

وجاء الدور على بيراميدز الذي أعلن رحيل جايمي باتشيكو مدرب الفريق، وإسناد المهمة الفنية بشكل مؤقت لمحمود فتح الله لحين اختيار المدرب الجديد.

وكشف FilGoal.com أن بيراميدز اتفق مع الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش على تدريب الفريق، وأعلن بيراميدز أن المدرب الجديد سيتم الكشف عنه غدا الأربعاء.

وما يلي ترتب عليه العديد من التغييرات في المدربين بالكرة المصرية.

البداية كانت عندما ظهرت تقارير استقرار اتحاد الكرة على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، وبالتالي رحيله عن فيوتشر بعد أيام قليلة من تولي تدريب الفريق رسميا.

بالفعل أعلن اتحاد الكرة تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. وبالتالي أصبح فيوتشر بلا مدرب.

FilGoal.com كشف أن مودرن فيوتشر اتفق مع تامر مصطفى المدير الفني لـ إنبي على تدريب الفريق خلفا لحسام حسن.

بالتالي أصبح إنبي هو الآخر بلا مدرب.

ليعلن إنبي تعيين سيد ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى الذي رحل لتدريب مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب منتخب مصر خلفا لروي فيتوريا.

وفي الساعات القليلة الماضية وعقب تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، أشارت العديد من التقارير إلى تقدم محمد يوسف بالاعتذار عن عدم استمراره في منصبه كمدرب عام لمنتخب مصر.