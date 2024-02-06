في الجول يكشف مصير موعد نهائي كأس الرابطة

تأهل طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة.

ويحمل سيراميكا كليوباترا لقب النسخة الماضية من كأس الرابطة عقب الفوز على المصري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نهائي كأس الرابطة سيكون في نهاية الموسم الجاري.

وسيتم تحديد الموعد في وقت لاحق عقب اجتماع الشراكة الراعية مع رابطة الأندية.

يذكر أن نهائي الموسم الماضي من كاس مصر سيُلعب بين الأهلي والزمالك يوم 13 مارس المقبل.

وكان طلائع الجيش قد تأهل إلى نهائي كأس الرابطة عقب الفوز على المصري بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين الجيش والمصري التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل فريق.

لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

في المقابل فاز سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بهدف دون رد ضمن نصف النهائي الآخر.