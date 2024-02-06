عبد الحميد بسيوني: قاتلنا من أجل نهائي كأس الرابطة.. وهذه رسالتي لحسام حسن

يرى عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش أن فريقه استحق التأهل لنهائي كأس الرابطة.

وقال بسيوني عبر أون تايم سبورتس: "نستحق التأهل لنهائي كأس الرابطة بعدما قدمنا مباريات جيدة منذ انطلاقها خاصة أننا تواجدنا في مجموعة صعبة للغاية".

وأضاف "المصري فريق كبير وقدم مباراة رائعة لكننا قاتلنا من أجل التأهل وكان التوفيق حليفنا. أشكر اللاعبين على روحهم العالية واصرارهم".

وعن تولي حسام سحن مهمة تدريب منتخب مصر قال: "أتمنى التوفيق لحسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية في مهمة تدريب منتخب مصر. نحن ندعمه (وهنقف في ضهره) من اجل تحقيق أحلام الشعب المصري".

وتأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما تغلب على المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين الجيش والمصري التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل فريق.

لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

ويلعب طلائع الجيش في النهائي ضد سيراميكا كليوباترا الفائز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

وتعد هذه هي أول مرة لطلائع الجيش الذي يتأهل فيها لنهائي كأس الرابطة المصري.

وجمع أول نهائي لكأس الرابطة فيوتشر ضد غزل المحلة وفاز فيوتشر باللقب، ثم فاز سيراميكا كليوباترا على المصري في النسخة الثانية من نهائي البطولة.