12 من 12.. قندوسي يواصل مساهماته التهديفية مع سيراميكا كليوباترا

واصل أحمد قندوسي تألقه بقميص سيراميكا كليوباترا وسجل هدف تأهل فريقه إلى نهائي كأس الرابطة.

أحمد قندوسي النادي : سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل ضمن منافسات نصف النهائي، وتأهل لمواجهة طلائع الجيش على اللقب.

ونجح قندوسي المعار من الأهلي هذا الموسم في التسجيل مع سيراميكا كليوباترا في كل البطولات التي شارك بها.

وساهم قندوسي في 12 هدفا مع سيراميكا كليوباترا خلال 12 مباراة خاضهم مع الفريق.

وسجل قندوسي هدفين في كأس الرابطة وصنع ثلاثة آخرين في أربع مباريات خاضهم مع الفريق.

ويستعرض لكم FilGoal.com أرقام قندوسي بقميص سيراميكا كليوباترا:

لعب: 12

ساهم: 12 هدفا

سجل: 8

صنع: 4

وشارك الجزائري في ست مباريات بالدوري مع سيراميكا ونجح في تسجيل خمسة أهداف وصنع هدفا.

أما في منافسات كأس السوبر المصري فلعب مباراتين وسجل هدفا.

ويرتبط قندوسي بتعاقد مع الأهلي حتى صيف 2027.

وكان قد انضم إلى القلعة الحمراء في يناير 2023 ولمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وخرج قندوسي معارا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري.