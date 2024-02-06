كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا إلى النهائي مدافعا عن لقبه بعد الفوز على الاتحاد

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 22:03

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - أحمد قندوسي

قاد أحمد قندوسي فريق سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة المصرية بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

أحمد قندوسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وتغلب سيراميكا كليوباترا على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل سجله أحمد قندوسي.

ويتأهل سيراميكا كليوباترا إلى نهائي كأس الرابطة للنسخة الثانية على التوالي.

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ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة والذي لم يتحدد بعد، وكان سيراميكا قد حصد لقب النسخة الماضية بعد التغلب على المصري في النهائي.

وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة مهاجما منذ البداية بسيطرة تامة على الكرة.

وسجل رجب نبيل هدفا غير محتسب في الدقيقة الثانية بداعي التسلل.

ونجح قندوسي في افتتاح التسجيل برأسية في الدقيقة 26 ليتقدم لسيراميكا كليوباترا.

وتعرض أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا للطرد في الدقيقة 33 ليلعب الفريق منقوصا حتى نهاية المباراة.

وتعادل الاتحاد في الدقيقة 43 بعد تسديدة قوية من هشام صلاح ولكن تم إلغاء الهدف بعد ذلك بسبب ارتطام الكرة في يد أحد لاعبي الاتحاد قبل أن تسكن الشباك.

وكثف الاتحاد محاولاته في الشوط الثاني بحثا عن التعادل مع اعتماد سيراميكا كليوباترا على الهجمات المرتدة.

وكاد صديق أوجولا أن يضاعف من معاناة الاتحاد بتسديدة قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمهدي سليمان.

وأنقذ أحمد رمضان أخطر فرص اللقاء في الدقيقة 94 عندما منع هدف التعادل للاتحاد من على خط المرمى.

وحسم سيراميكا كليوباترا تأهله إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي وهذه المرة سيواجه طلائع الجيش.

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