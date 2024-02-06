أبرزهم لاعب الزمالك الجديد.. 18 صفقة من القسم الثاني للدوري الممتاز

لجأت أندية الدوري الممتاز إلى التعاقد مع لاعبي الدرجات الأدنى خلال فترة الانتقالات الشتوية بحثا عن المواهب وهروبا من الأسعار المبالغ فيها.

وانتهت فترة الانتقالات الشتوية للدوري الممتاز عصر اليوم الثلاثاء.

وجاءت صفقة انتقال محمد عاطف من طنطا إلى الزمالك كأبرز صفقات الانتقال من القسم الثاني إلى الدوري العام التي بلغت 18 لاعبا.

ويستعرض FilGoal.com جميع صفقات انتقال اللاعبين من القسم إلى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

أحمد ربيع من السكة الحديد إلى البنك الأهلي

رضا صلاح من المنصورة إلى الجونة

محمود عبده العكش من الجمارك إلى الجونة

أحمد طارق سليمان من المقاصة للجونة

عبد الجواد تعلوب من بني مزار للجونة

علاء شعبان من مصر للتأمين إلى سيراميكا

ابراهيم محمد من العبور إلى سيراميكا

نور علاء الدين من النجوم لسيراميكا

محمد العطار من المنيا للداخلية

محمد سامي كالوشا من جمهورية شبين إلى الداخلية

محمد موسى حارس مرمى راية إلى الداخلية

محمد عاطف من طنطا للزمالك

عبد الكريم مصطفى من المقاصة للإسماعيلي

علي الملواني من بورفؤاد إلى الإسماعيلي

عبد الرحمن الدح من طنطا إلى الإسماعيلي

أسامة النجار إعارة من طنطا للمقاولون العرب

عمرو ناصر من النصر إلى فاركو

باشا محمد حارس مرمى الألومنيوم إلى طلائع الجيش.