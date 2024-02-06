خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على معاونين حسام حسن المدير الفني الجديد، ولكن يتبقى الخلاف على منصب مدرب حراس المرمى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تولي حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

كما كشف الاتحاد المصري عن تعيين إبراهيم حسن مدير المنتخب دون الكشف عن الجهاز المعاون.

وعلم FilGoal.com أن تأجيل الإعلان عن الجهاز المعاون يأتي بسبب الخلاف على منصب مدرب حراس المرمى بين حسام حسن واتحاد الكرة.

وطلب حسام حسن التعاقد مع سعفان الصغير للعمل في منصب مدرب حراس المرمى، لكن اتحاد الكرة رشح الثنائي محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، وطارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق للاختيار بينهما.

وجاء الجهاز المعاون لحسام حسن حتى الآن كالآتي:

- إبراهيم حسن (مدير المنتخب)

- طارق سليمان وأحمد الكأس (مدربان)

- وليد بدر (إداري)

ويتمسك حسام حسن بالتعاقد مع سعفان الصغير للعمل في منصب مدرب حراس المرمى وهو الأمر الأقرب حتى الآن.