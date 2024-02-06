مصدر مقرب من حسام حسن يكشف لـ في الجول موقفه من الحصول على الرخص التدريبية

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 21:41

كتب : FilGoal

حسام حسن والجهاز الفني لـ المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأثار إعلان تولي حسام حسن القيادة الفنية التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصوله على الرخص التدريبية.

وكشف مصدر مقرب من حسام حسن لـ FilGoal.com: "حصل حسام على كافة الرخص التدريبية A و B و C عن طريق الاتحاد الإماراتي منذ 2012".

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وشدد "كيف كان سيتولى حسام حسن تدريب منتخب الأردن في 2014 بدون رخصة دولية؟".

واختتم المصدر تصريحاته "الجوهري نصحه قبل وفاته بالحصول على الرخص التدريبية من الاتحاد الآسيوي وليس الإفريقي بسبب احتياجه للعمل معه يوما ما في الجهاز الفني".

الآن أصبح حسام حسن مدربا لمنتخب مصر، والذي طالما خدمه كلاعب حتى أصبح أكثر من مثل منتخبا في تاريخ كرة القدم في وقته، والهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا في 178 مباراة دولية.

التجربة ستكون الدولية الثانية لـ حسام حسن بعدما تولى تدريب منتخب الأردن خلال الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014.

صاحب الـ57 عاما بدأ مسيرته التدريبية رفقة النادي المصري عام 2008 عقب اعتزاله كرة القدم مباشرة.

وخلال مسيرته، تولى تدريب المصري في 5 ولايات، بجانب تدريب الزمالك في ولايتين، والمصرية للاتصالات مرة، والإسماعيلي، وسموحة، والاتحاد السكندري.

وكانت آخر محطات حسام حسن في تدريب مودرن فيوتشر قبل أيام، لكنه لم يتول تدريب الفريق في اي مباراة بسبب قدوم عرض تدريب منتخب مصر.

حقبة روي فيتوريا

يأتي حسام حسن كمدرب لمنتخب مصر بعد رحيل روي فيتوريا عن تدريب البلاد. فيتوريا الذي قاد منتخب مصر لتوديع بطولة أمم إفريقيا من دور الـ16 بعد الخروج أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد مرور جولتين. مجموعة تضم منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوبيا، وجيبوتي.

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