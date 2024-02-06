تصريحات الماضي تدل على المستقبل.. كيف سيتعامل التوأم مع أزمات صلاح والمنتخب؟

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 21:34

كتب : محمد مصطفى

حسام حسن ومحمد صلاح

أعلن اتحاد الكرة تولي حسام حسن منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد الإخفاق في تجاوز دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

حسام حسن علق قبل توليه المسؤولية على قضيتي استبدال محمد صلاح، وسفره لإنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته خلال مباراة غانا في الجولة الثانية بكأس الأمم.

وأثيرت قضية "هل يمكن استبدال صلاح خلال المباريات؟"، عقب أداء المنتخب المصري في الشوط الثاني بمواجهة غانا، عقب خروج صلاح للإصابة، فيما تعرض صلاح وجهاز المنتخب لهجوم كبير بعد قرار نجم ليفربول السفر إلى إنجلترا للعلاج بمعرفة طبيب ليفربول.

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وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: "أنا لا أهاجم صلاح فنيا لأنه أسطورة، ولكني أجبت على سؤالين فقط، وهما: هل يمكن استبدال صلاح خلال المباريات؟، وموقفه من السفر لإنجلترا وترك معسكر المنتخب.

تعرف على موقف حسام حسن من قضيتي محمد صلاح خلال كأس الأمم، وكيف سيتعامل صلاح مع أي أزمات مستقبلية.

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