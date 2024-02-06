خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه بشأن لاعب سيراميكا السابق
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 20:41
كتب : عمرو نبيل
أتم بلدية المحلة اتفاقه مع عمرو الباشا لاعب نادي ديروط لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وحسم بلدية المحلة صفقة الباشا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن بلدية المحلة حسم صفقة التعاقد مع عمرو الباشا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
عمرو الباشا مواليد 2003 سبق له اللعب بقميص سيراميكا كليوباترا قبل الانضمام لنادي ديروط.
وكان البلدية قد تعاقد مع عبد الله جمعة بعد فسخ تعاقده مع الزمالك وحمزة مجدي قادما من الداخلية ومحمد الناهيري ظهير أيسر الرجاء المغربي السابق.
ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.
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