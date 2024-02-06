إصابة صلاح والمدرب الأجنبي.. ملخص 18 يوما من التضارب في اتحاد الكرة

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:20

كتب : محمد سمير

شعار اتحاد الكرة

يتواصل التضارب في قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

فخلال 18 يوما أثار الاتحاد المصري جدلا واسعا بداية من إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر في أمم إفريقيا ونهاية بإعلان تعيين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بعد يومين من التأكيد على أن خليفة روي فيتوريا سيكون أجنبيا.

وتولى حسام حسن مهمة قيادة منتخب مصر بصورة رسمية خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بعد تولي حسام حسن مهمة المنتخب.. تامر مصطفى يقترب من مودرن فيوتشر مواجهة محتملة مع كرواتيا.. موعد المهمة الأولى لـ حسام حسن مع منتخب مصر حان وقت الهداف التاريخي.. حسام حسن مدربا لـ منتخب مصر تعليق من حسن شحاتة وحسام حسن على أزمة صلاح

وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم المدرب البرتغالي بعد الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.

وبدأ التضارب في بيانات الاتحاد المصري بإعلان غياب محمد صلاح لمدة مباراتين فقط ثم الكشف فيما بعد عن سفره إلى ليفربول لاستكمال علاجه والحديث عن طول مدة غيابه.

ويستعرض لكم FilGoal.com سلسلة من التضارب في القرارات الرسمية لاتحاد الكرة وكانت كالآتي:

19 يناير: إعلان إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين فقط في أمم إفريقيا

21 يناير: كشف صلاح عن بيان مشترك بين منتخب مصر وليفربول للحديث عن تفاصيل إصابته.

21 يناير: يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يعلن عودة صلاح إلى النادي الإنجليزي من أجل العلاج وعودته إلى المنتخب في النهائي حال تماثل الشفاء.

21 يناير: بعد تصريح كلوب بساعات يعلن الاتحاد المصري حضور صلاح مواجهة كاب فيردي من المدرجات ثم السفر إلى إنجلترا لاستكمال علاجه.

23 يناير: سفر محمد صلاح إلى إنجلترا واستكمال علاجه في ليفربول.

24 يناير: تقارير إنجليزية تفيد بأن إصابة صلاح ليس كما تم إعلانها من قبل ومدة غيابه قد تصل إلى شهر.

4 فبراير: الإعلان عن إقالة روي فيتوريا وجهازه المعاون ودراسة السير الذاتية للمدربين (الأجانب) وعرضها في الاجتماع المقبل بجانب تعيين محمد يوسف مدربا عاما لحين اختيار مدير فني (أجنبي).

6 فبراير: الكشف عن تولي حسام حسن مهمة المدير الفني لمنتخب مصر رسميا.

May be an image of text

حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة روي فيتوريا محمد صلاح
نرشح لكم
عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن حسام حسن.. بطل الطفولة الذي ستجده داخلك رغم اختلافك معه مدرب بيراميدز القادم - بطل كرواتيا عانق دوري الأبطال قبل تجاربه العربية.. من هو كرونوسلاف يورسيتش؟ وفرة في خط الوسط والهجوم.. تشكيلات الزمالك المحتملة بعد الـ10 صفقات محمد يوسف المدرب العام الجديد لمنتخب مصر.. رجل طوارئ الأهلي يسجل خطوته الأولى مع الفراعنة مدرب الزمالك الجديد - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة صفقة الزمالك - كوبر أطاح بالسومة لأجله.. محمود الأسود الذي تألق رغم الحزن على والده دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى.. 421 هدفا و27 بطاقة حمراء وسوبر هاتريك
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد هاشم 44 دقيقة | الكرة المصرية
عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن 46 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(1) سيراميكا كليوباترا.. إلغاء الهدف 50 دقيقة | الكرة المصرية
حسام حسن.. بطل الطفولة الذي ستجده داخلك رغم اختلافك معه 54 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة صلاح والمدرب الأجنبي.. ملخص 18 يوما من التضارب في اتحاد الكرة ساعة | تقرير في الجول
أحلامهم مستمرة.. الأردن يكسر عقدة الشمشون ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه ساعة | آسيا
خبر في الجول - بعد تولي حسام حسن مهمة المنتخب.. تامر مصطفى يقترب من مودرن فيوتشر ساعة | الدوري المصري
حان وقت الهداف التاريخي.. حسام حسن مدربا لـ منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد