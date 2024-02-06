أحلامهم مستمرة.. الأردن يكسر عقدة الشمشون ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:09

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

تأهل منتخب الأردن إلى نهائي كاس آسيا للمرة الأول في تاريخه.

وفاز الأردن على كوريا الجنوبية بهدفين دون رد ضمن نصف نهائي كأس آسيا.

وسجل يزن النعيمات وموسى التعمري هدفي النشامة في شباك الشمشون الكوري.

منتخب الأردن حجز مقعدا في المباراة النهائية لينتظر الفائز من مواجهة قطر أمام إيران.

وكسر منتخب الأردن عقدة نظيره الكوري الجنوبي وحقق الفوز الأول عليه تاريخيا.

ولعب الفريقين 6 مباريات سابقة، فازت كوريا الجنوبية في 3 مباريات وتعادلا في مثلهم، ليحقق المنتخب الأردني الفوز الأول تاريخيا في المباراة السابعة بينهما.

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وصف المباراة

سيطر الحذر على الدقائق الأولى من المباراة بين الفريقين وسط محاولات هجومية لم تصل لمرحلة الخطورة.

وسجل سون هيونج مين هدفا لمنتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة 19 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ورد موسى التعمري بتسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى منتخب كوريا الجنوبية.

ومع بداية الشوط الثاني كثف منتخب الأردني هجومه على المرمى الكوري بحثا عن تسجيل هدف التقدم.

ونجح يزن النعيمات في تسجيل الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد انفراد تام في الدقيقة 65 من اللقاء.

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وعزز موسى التعمري تقدم المنتخب الأردني بتسديدة يسارية متقنة في الدقيقة 65 من المباراة.

وأضاع سون فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق ومرت تسديدته بجوار المرمى بقليل.

كاس آسيا
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