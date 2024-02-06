بركلات الترجيح.. طلائع الجيش إلى نهائي كأس الرابطة بعد تخطي المصري

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش

تأهل طلائع الجيش إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعدما تغلب على المصري في نصف النهائي بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين الجيش والمصري التي أقيمت على ملعب برج العرب في الإسكندرية بالتعادل بهدف لكل فريق.

لتذهب المواجهة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

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ويلعب طلائع الجيش في النهائي ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الثانية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

تقدم طلائع الجيش أولا في الدقيقة 14 بهدف سجله جودوين شيكا.

وتعادل المصري في الدقيقة 73 من الشوط الثاني بهدف سجله الوافد الجديد صلاح محسن بعدما دخل كبديل وبصناعة من اللاعب الجديد الآخر حسين فيصل.

لتذهب المباراة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل لطلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب وأحمد زولا، وأهدر خالد سطوحي.

بينما سجل للمصري ميدو جابر وأهدر الثلاثي باهر المحمدي وصلاح محسن وغيلاس قناوي.

وتعد هذه هي أول مرة لطلائع الجيش الذي يتأهل فيها لنهائي كأس الرابطة المصري.

وجمع أول نهائي لكأس الرابطة فيوتشر ضد غزل المحلة وفاز فيوتشر باللقب، ثم فاز سيراميكا كليوباترا على المصري في النسخة الثانية من نهائي البطولة.

المصري طلائع الجيش كأس الرابطة المصرية
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