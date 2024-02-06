تشكيل الرابطة - أكيم يقود سيراميكا كليوباترا.. وعمران في هجوم الاتحاد

يقود فيفور أكيم سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه إلى الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويصعد المتأهل لمواجهة طلائع الجيش في المباراة النهائية.

ويقود رجب عمران هجوم الاتحاد السكندري في غياب كل من كريستفوا مابولولو وبنيامين بواتينج.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: هشام صلاح - سيف تقا – الحبيب حسن - محمود شبانة – عمرو صالح.

الوسط: خالد الغندور – ناصر ناصر – أحمد عيد.

الهجوم: عبد الغني محمد - رجب عمران.

دكة البدلاء: عمر صلاح - أحمد غنيم - فوزي الحناوي - عمر الوحش - مورو ساليفو - بلال السيد - ناموري تراوري - إسلام أبو سليمة - فان ديرك.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل - محمد شكري.

الوسط: محمد توني - محمد عادل - أحمد القندوسي - فيڤور أكيم - صديق إوجولا.

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

البدلاء: علي الجابري - سعد سمير -خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمد إبراهيم - احمد القرموطي - نور علاء - أحمد بلحاج- چون إيبوكا.