خبر في الجول - بعد تولي حسام حسن مهمة المنتخب.. تامر مصطفى يقترب من مودرن فيوتشر

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 19:04

كتب : عمرو نبيل

تامر مصطفى - مدرب الجونة

يقترب تامر مصطفى من قيادة فريق مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن الذي لم يقود الفريق في أي مباراة.

وتولى حسام حسن قيادة المنتخب المصري بصورة رسمية بعد رحيل روي فيتوريا عقب الخروج من ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن تامر مصطفى أقرب المرشحين لقيادة مودرن فيوتشر خلال الفترة المقبلة.

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وكان تامر مصطفى قد تقدم باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي مطلع الشهر الجاري.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

من هو تامر مصطفى؟

بدأ مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب ورحل بعمر 28 عاما عن الفريق وانضم للقناة وبعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أُجبر على الاعتزال.

توج كلاعب مع ذئاب الجبل بكأس مصر 1995 وكأس الكؤوس الإفريقية، وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الإفريقية 1995 تحت قيادة الهولندي رود كرول.

بدأ مشواره التدريبي في وادي دجلة بالدرجة الثالثة كمدرب مساعد، ودرب فريق تحت 20 سنة لنادي الشباب السعودي وتوج معهم بالدوري.

ثم النجمة السعودي وكوكاكولا والتقدم السعودي ومنتخب السويس والقناة.

في ولايته الثانية مع كوكاكولا قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه قبل تحول اسمه لـ فيوتشر.

تولى تدريب مصر للمقاصة ثم الجونة في موسم 2021-22 وهبط كلاهما بنهاية الموسم للدرجة الثانية.

عاد مجددا للتدريب مع إنبي الموسم الماضي وأنهى الموسم سادسا في ترتيب الدوري وأعاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2015-16.

مودرن فيوتشر إنبي تامر مصطفى
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