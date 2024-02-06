أحمد زكي يعلن عبر في الجول انتقاله إلى زد

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 18:23

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد زكي - شباب الزمالك

أتمم نادي زد الاتفاق مع أحمد زكي لاعب نادي الزمالك السابق.

وحصل أحمد زكي على الاستغناء الخاص به من الزمالك ليصبح لاعبا حرا.

وقال زكي لـ في الجول: "أتممت انتقالي إلى فريق زد لمدة 3 مواسم ونصف في صفقة انتقال حر".

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زكي مواليد 1999 يلعب كظهير أيسر وهو خريج قطاع ناشئي الزمالك.

وسبق وأن لعب زكي في صفوف زد بالموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة.

ونجح زكي في التأهل رفقة زد للدوري الممتاز بعدما تصدر مجموعة القاهرة.

وعاد أحمد زكي لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري.

ولم يشارك صاحب الـ25 عاما مع الزمالك في أي مباراة خلال الموسم الجاري.

نادي زد أحمد زكي
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