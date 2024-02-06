اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد تعيين ياسر إدريس رئيسا لنظيرتها المصرية

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية اعتماد صحة ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد هشام حطب وتعيين ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

وكان قد اُستبعد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء استبعاد هشام حطب بإجماع أصوات الجمعية العمومية غير العادية.

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».

من جانبه أعرب ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقديره للجنة الأولمبية الدولية على شهادتها بصحة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من جانب الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على استمرار العمل بما يصب في صالح الرياضة المصرية وتطويرها.

ونجحت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، وشريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية في الانتصار لقرارات الجمعية العمومية التي كانت إجراءاتها سلمية تماما ولم يشوبها أي عوار قانوني وهو ما تأكد بالاعتماد الصادر اليوم الثلاثاء .

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في ديسمبر الماضي إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

وتم تكليف ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر 25 عضوا من أصل 28 وقد تغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد لجميع الحضور وأقفل الاجتماع على ذلك.