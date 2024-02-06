اللجنة الأولمبية الدولية تعتمد تعيين ياسر إدريس رئيسا لنظيرتها المصرية

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

ياسر إدريس

أرسلت اللجنة الأولمبية الدولية إلى نظيرتها المصرية اعتماد صحة ما قامت به اللجنة الأولمبية المصرية من إجراءات استبعاد هشام حطب وتعيين ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بناء على قرارات الجمعية العمومية غير العادية.

وكان قد اُستبعد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية بعد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

وجاء استبعاد هشام حطب بإجماع أصوات الجمعية العمومية غير العادية.

أخبار متعلقة:
علي زين: قادرون على حصد ميدالية أولمبية.. وحقيقة العودة لـ الأهلي تدمير مقريّ الاتحاد الفلسطيني واللجنة الأولمبية في غزة على يد قوات الاحتلال استبعاد هشام حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية المصرية تعلن إيقاف هشام حطب وتكليف النائب بأعمال الرئيس

واعتبرت اللجنة الأولمبية الدولية أن ما تم من إجراءات يعد شأن داخلي خاص باللجنة الأولمبية المصرية طبقا للوائح.

وقام بتوقيع الخطاب المرسل إلى اللجنة الأولمبية المصرية چيمس ماكلويد مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية للتضامن واللجنة الاولمبية الدولية ومصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «الانوكا».

من جانبه أعرب ياسر إدريس اللجنة الأولمبية المصرية عن تقديره للجنة الأولمبية الدولية على شهادتها بصحة جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من جانب الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية، مؤكدا على استمرار العمل بما يصب في صالح الرياضة المصرية وتطويرها.

ونجحت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، وشريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية وهيثم علي المحامي الدولي المتخصص في القضايا الدولية والمستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني للجنة الأولمبية في الانتصار لقرارات الجمعية العمومية التي كانت إجراءاتها سلمية تماما ولم يشوبها أي عوار قانوني وهو ما تأكد بالاعتماد الصادر اليوم الثلاثاء .

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت في ديسمبر الماضي إيقاف هشام حطب رئيس اللجنة، لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أو انتهاء الدورة الأولمبية.

وتم تكليف ياسر إدريس برئاسة اللجنة الأولمبية المصرية لحين إجراء انتخابات للجنة وفقا للوائح اللجنة الأولمبية المصرية.

وحضر 25 عضوا من أصل 28 وقد تغيب عن الاجتماع ثلاثة أعضاء وقد تمت الموافقة على قرار الاستبعاد لجميع الحضور وأقفل الاجتماع على ذلك.

هشام حطب اللجنة الأولمبية المصرية رئيس اللجنة الأولمبية ياسر إدريس
نرشح لكم
كرة طائرة - بعد دفع الغرامة والإعتذار.. الاتحاد المصري يرفع الإيقاف عن دولا ومايا تنس - بمشاركة نادال.. كأس الرياض بين ستة من أشهر لاعبي العالم ثنائي محترف في الطائرة.. الزمالك يكشف صفقات ألعاب الصالات الأهلي يقرر تجديد أرضية صالة الأمير عبد الله الفيصل كرة سلة - باتريك يوسف ينضم لقائمة منتخب مصر الأولى تحت قيادة رودل كرة طائرة - الاتحاد الإفريقي يعلن موعد استضافة الأهلي لبطولتي الرجال والسيدات تتويج جالاكتيكوس بدوري الهواة المصري فورملا 1 - لويس هاملتون ينضم إلى فيراري في 2025
أخر الأخبار
خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد هاشم 24 دقيقة | الكرة المصرية
عقدة النهائيات وسواريز منعه من كأس العالم.. أبرز المحطات التدريبية في مسيرته حسام حسن 27 دقيقة | تقرير في الجول
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. هدف غير محتسب 30 دقيقة | الكرة المصرية
حسام حسن.. بطل الطفولة الذي ستجده داخلك رغم اختلافك معه 34 دقيقة | تقرير في الجول
إصابة صلاح والمدرب الأجنبي.. ملخص 18 يوما من التضارب في اتحاد الكرة 41 دقيقة | تقرير في الجول
أحلامهم مستمرة.. الأردن يكسر عقدة الشمشون ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه 52 دقيقة | آسيا
خبر في الجول - بعد تولي حسام حسن مهمة المنتخب.. تامر مصطفى يقترب من مودرن فيوتشر 57 دقيقة | الدوري المصري
حان وقت الهداف التاريخي.. حسام حسن مدربا لـ منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 2 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد