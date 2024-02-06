مران الزمالك - جلسة بين جوميز وشيكابالا والسعيد

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 18:00

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الله السعيد - الزمالك

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

عبد الله السعيد

النادي : الزمالك

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وطالب جوميز من اللاعبين مواصلة التدريب بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب استعداداً للفترة المقبلة، وشدد المدير الفني على ضرورة بذل المزيد من الجهد، حتى يكون الجميع على أتم جاهزية للمشاركات والارتباطات المقبلة.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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وشهدت التدريبات مشاركة أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب فريق 2003.

يأتي ذلك وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خاصة وأن اللاعب سبق وتواجد من قبل في تدريبات الفريق الأول.

وشارك "إيشو" في الجزء البدني بجانب الفقرة الخططية، و حرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب وخاصة أنه اللقاء الأول بينهما وطالبه بالعمل والتركيز وتقديم أفضل ما لديه.

وكان مجلس إدارة الزمالك أعلن خلال الساعات الماضية عن تجديد عقد أحمد عبد الرحيم "إيشو" الذي كان ينتهي بنهاية الموسم الجاري .

وخاض اللاعبين فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران، وقرر الجهاز الفني تخفيق الحمل البدني بشكل تدريجي.

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تم خلالها استخدام بعض الأدوات المخصصة الذي اصطحبها الجهاز الفني داخل الملعب .

كما أدى اللاعبين فقرة تدريبات خططية خاصة تم التركيز خلالها على بعض الجوانب الفنية من قبل المدرب البرتغالي.

وشهدت الفقرة الخططية مشاركة جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، وقام جوزيه جوميز المدير الفني بعقد أكثر من محاضرة فنية داخل أرضية الملعب نقل فيها التعليمات للاعبين وحرص على تصحيح الأخطاء.

ومنح جوزيه تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، وعقد معه جلسة خلال التدريبات.

كما عقد جلسة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا "وعبد الله السعيد ثنائي الفريق للتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية.

شيكابالا عبد الله السعيد جوزيه جوميز
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