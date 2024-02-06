كرة طائرة - بعد دفع الغرامة والإعتذار.. الاتحاد المصري يرفع الإيقاف عن دولا ومايا

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 17:57

كتب : محمد سمير

محمد عادل دولا - مايا ممدوح - كرة طائرة

قرر الاتحاد المصري لكرة الطائرة رفع الإيقاف عن محمد عادل "دولا" لاعب الزمالك ومنتخب مصر وزوجته مايا ممدوح لاعبة الزمالك والمنتخب.

وكان قد تقرر معاقبة دولا بسبب ما بدر منه ضد مسئولي الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

بينما مايا ممدوح كانت قد تعرضت للإيقاف بسبب مشاركتها مع الهلال السعودي في بطولة ودية دون إذن من ناديها أو الاتحاد المصري.

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وقرر الاتحاد وقتها تحويلها للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من نادي الزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة انتهاء أزمة محمد عادل "دولا" ومايا ممدوح بعد اعتذارهما ودفع قيمة الغرامة المقررة من قبل مجلس الإدارة.

وكشف الاتحاد عن تقديم الثنائي اعتذار للاتحاد المصري برئاسة ياسر قمر ودفع قيمة الغرامة المالية المقررة.

وبات من حق الثنائي المشاركة مع فريق الزمالك بصورة طبيعية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة كان قد قرر توقيع عقوبة مالية قدرها 500 ألف جنيه ضد اللاعب بسبب ما بدر منه ضد رئيس الاتحاد ومدير الاتحاد.

وكان دولا قد دخل في خلاف مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة بسبب إيقاف زوجته مايا ممدوح لاعبة نادي الزمالك وتحويلها للتحقيق.

وسافرت مايا للمشاركة مع فريق الهلال السعودي في بطولة ودية دون إذن من ناديها أو الاتحاد المصري.

وقرر الاتحاد وقتها تحويلها للتحقيق بناء على شكوى مقدمة من نادي الزمالك.

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