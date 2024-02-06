المدرسة الألمانية ضد البرتغالية.. آس: خلاف بين لابورتا وديكو حول المدرب الجديد

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 17:10

كتب : FilGoal

ديكو - خوان لابورتا - برشلونة

حدث خلاف بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وديكو المدير الرياضي حول المدرب الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق رحيله في نهاية الموسم الجاري عقب الهزيمة من فياريال 5-3 في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن لابورتا يفضل المدرسة الألمانية لتدريب الفريق ومن هنا يأتي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول وهانسي فليك المدير الفني السابق لمنتخب ألمانيا.

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وعلى الجانب الآخر يريد ديكو تعيين سيرجيو كونسيساو المدير الفني لبورتو والذي يرغب في الرحيل بنهاية الموسم الجاري وخوض تجربة جديدة.

وأفادت الصحيفة أن لابورتا يدرس لإجراء اتصالات مع كلوب خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "بيلد" الألماينة فإن فليك يعبجه بأن يصبح مدرب برشلونة المقبل، ولذلك يتعلم اللغة الإسبانية حاليا للتأقلم على الحياة في إسبانيا.

وحسب الصحيفة ففرصة تدريب فليك برشلونة حتى الآن تصل إلى 30%.

وأوضحت الصحيفة أن في عام 2021 كان هناك مكالمة فيديو بين خوان لابورتا رئيس برشلونة وفليك وحاول إقناعه بتدريب بلوجرانا لكن لم يحدث ذلك وتم التعاقد مع تشافي.

وعلق لابورتا منذ أيام على مسألة تعيين المدير الفني الجديد قائلا: "ديكو -المدير الرياضي- هو من سيقرر ذلك، لم أتحدث مع أي مدرب".

واختتم "الخيارات محدودة ولذلك يجب أن يأتي مدرب ذو تاريخ كبير وإلا سنتخذ قرارا أكثر إبداعا".

يذكر أن فليك كان المدير الفني لبايرن ميونيخ وقت الهزيمة الشهيرة لبرشلونة 8-2 في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

برشلونة يورجن كلوب الدوري الإسباني خوان لابورتا
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