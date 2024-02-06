ميسي ينفي تهمة التهرب من مباريات الجولة الآسيوية

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:57

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

نفى الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي تهمة التهرب من مباريات الجولة الآسيوية التي يخوضها فريقه حاليا.

ويستعد إنتر ميامي لخوض مباراة ودية أمام فيسيل كوبي الياباني يوم الأربعاء، بعد أيام من اللقاء الودي أمام فريق نجوم دوري هونج كونج والذي غاب عنها ميسي مما أثار الكثير من الغضب الجماهيري.

وقال ميسي في تصريحات للصحفيين: "لا أعلم ما إذا كنت سأتمكن من اللعب أمام فيسيل كوبي أم لا، لكني أشعر بتحسن".

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وأضاف "أتمنى أن أشارك في اللقاء، أشعر بحالة أفضل مقارنة بما كنت عليه سابقا".

وتابع "لقد خضعت للكشف بآشعة الرنين المغناطيسي، وتبين إصابتي بتورم".

وكانت جماهير هونج كونج قد أطلقت صيحات غضب ضد ميسي وديفيد بيكام مالك النادي، بسبب عدم مشاركة أفضل لاعب في العالم في مباراة ودية.

ولعب إنتر ميامي مباراة ودية ضد فريق نجوم دوري هونج كونج وانتهت بالفوز 4-1 لكن ميسي لم يشارك في اللقاء.

وجلس ميسي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك أمام أكثر من 38 ألف مشجع حضروا اللقاء.

وهتف الجمهور "نريد ميسي" في منتصف الشوط الثاني، ثم ارتفعت الصيحات بحدة في الدقائق العشرة الأخيرة.

وحين حاول بيكام شكر الجماهير على الحضور قابلوه بغضب عارم.

فيما قال تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي للصحفيين: "نتفهم خيبة أمل الجمهور بسبب غياب ميسي ولويس سواريز".

وأضاف "الطاقم الطبي اتخذ قرار عدم إشراكهما صباح الأحد بعد التقييم".

وتابع "ندرك مدى خيبة الأمل التي أصابت الجماهير، ونطلب منهم الصفح".

وشارك ميسي في الدقائق الأخيرة من مباراة إنتر ميامي ضد النصر التي انتهت بالخسارة 0-6.

ليونيل ميسي إنتر ميامي فيسيل كوبي
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