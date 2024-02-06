انتهت في كأس آسيا - الأردن (2)-(0) كوريا الجنوبية.. تأهل تاريخي

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

الأردن - كوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية

نهاية المباراة

ق65 موسى التعمري يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة يسارية متقنة

ق63 تسديدة صاروخية من موسى التعمري ينقذها حارس مرمى كوريا الجنوبية

ق53 يزن النعيمات يسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد انفراد تام

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق41 فرصة خطيرة لمنتخب الأردن يبعدها حارس مرمى منتخب كوريا

ق34 ضغط هجومي لمنتخب كوريا الجنوبية على مرمى الأردن

ق19 هدف غير محتسب لسون بداعي التسلل

بداية المباراة

الأردن كأس آسيا كوريا الجنوبية
نرشح لكم
أحلامهم مستمرة.. الأردن يكسر عقدة الشمشون ويتأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح ضد إيران مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا كأس آسيا - مؤتمر مدرب كوريا: علينا تفادي أخطاء المواجهة الأولى ضد الأردن كأس آسيا - مؤتمر عموتة: التعمري جاهز لمواجهة كوريا.. ومستعدون للعب 120 دقيقة كأس آسيا - مواعيد وملاعب مباريات نصف النهائي.. القنوات الناقلة
أخر الأخبار
علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة 5 ساعة | الكرة المصرية
ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش 5 ساعة | الكرة المصرية
حسين لبيب: صفقات الزمالك كلفتنا 50 مليون.. ونتمنى من الأهلي حل أزمة كهربا 5 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر 5 ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على رحيل عبد القادر لسيفاس التركي 6 ساعة | الكرة المصرية
تأثير الدومينو.. 8 تغييرات في 10 أيام ضمن خريطة تحركات المدربين في الكرة المصرية 6 ساعة | تقرير في الجول
في الجول يكشف مصير موعد نهائي كأس الرابطة 6 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحميد بسيوني: قاتلنا من أجل نهائي كأس الرابطة.. وهذه رسالتي لحسام حسن 7 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 إقالة فيتوريا من تدريب منتخب مصر.. ومحمد يوسف مدربا عاما وعلاء نبيل مديرا فنيا للاتحاد