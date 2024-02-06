انتهت في كأس آسيا - الأردن (2)-(0) كوريا الجنوبية.. تأهل تاريخي
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الأردن ضد كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا.
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نهاية المباراة
ق65 موسى التعمري يسجل الهدف الثاني بعد تسديدة يسارية متقنة
ق63 تسديدة صاروخية من موسى التعمري ينقذها حارس مرمى كوريا الجنوبية
ق53 يزن النعيمات يسجل الهدف الأول لمنتخب الأردن بعد انفراد تام
بداية الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق41 فرصة خطيرة لمنتخب الأردن يبعدها حارس مرمى منتخب كوريا
ق34 ضغط هجومي لمنتخب كوريا الجنوبية على مرمى الأردن
ق19 هدف غير محتسب لسون بداعي التسلل
بداية المباراة
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