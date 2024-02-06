كأس آسيا - مؤتمر مدرب إيران: علينا استغلال هذه الفرصة لكتابة التاريخ

يتمنى أمير قلعي نويي مدرب منتخب إيران أن يستغل فريقه فرصة الوصول لمواجهة قطر في نصف نهائي كأس آسيا 2023 بأفضل شكل ممكن من أجل العبور للنهائي.

ويصطدم المنتخب القطري مستضيف البطولة بنظيره الإيراني في نصف نهائي مرتقب.

وقال مدرب إيران للصحفيين: "تجاوزنا الفوز على اليابان في ربع النهائي، ونركز الآن على مواجهة حامل اللقب في نصف النهائي".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة قطر "المباراة في غاية الأهمية ونستهدف عبورها لبلوغ المباراة النهائية".

وواصل "يتعين علينا أن نبذل مجهودات كبيرة للتغلب على منتخب قطر".

وتابع "علينا أن نقدم مستويات أفضل مما قدمنا ضد اليابان، سنجري عدة تغييرات على التشكيل في مواجهة قطر".

وأكمل "نمتلك تشكيلة قوية وبدلاء جيدين، أمامنا فرصة لكتابة التاريخ وعلينا استغلالها بأفضل شكل ممكن".

ويسعى المنتخب الإيراني لبلوغ النهائي للمرة الأولى منذ 48 عاما.

الفائز من هذا اللقاء سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء الأردن وكوريا الجنوبية.

video:1