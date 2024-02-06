تشكيل كأس آسيا - التعمري يقود الأردن.. وثلاثي ناري في هجوم كوريا الجنوبية

أعلن كل من حسين عموتة منتخب الأردن ويورجن كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب منتخب الأردن مع كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا.

ويقود موسى التعمري تشكيل الأردن الذي يخوض المباراة.

وجاء تشكيل الأردن بالكامل كالتالي:

الحارس: يزيد أبو ليلى.

الدفاع: براء مرعي – عبد الله نصيب – يزن العرب.

الوسط: محمد أبو حشيش – نور الروابدة – نزار الرشدان – إحسان حداد.

الهجوم: محمود مرضي – يزن النعيمات – موسى التعمري.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية بثلاثي هجومي ناري مكون من كانج إن لي وهوانج هي تشان وهيونج مين سون.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جو هيون وو.

الدفاع:كيم مين جون – جون سيونج هيون – كيم يونج جوون – سيول – يونج وو.

الوسط: هوانج إن بيوم – بارك يونج وو – ليي جاي سونج.

كانج إن لي – هوانج هي تشان – هيونج مين سون.

ويلعب الفائز من المباراة في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين قطر وإيران.