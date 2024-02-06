انتهت كأس الرابطة - المصري (1)1-3(1) الطلائع .. الجيش إلى النهائي

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد طلائع الجيش في دور نصف نهائي من كأس الرابطة المصرية.

الفائز من هذا اللقاء سيلاقي المنتصر من مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة.

لمتابعة المباراة من هنا

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غيلاس قناوي يهدر الرابعة والجيش يفوز

أحمد زولا يسجل الرابعة للجيش

صلاح محسن يهدر الثالثة للمصري

خالد سطوحي يهدر الثالثة للجيش

ميدو جابر يسجل الثانية للمصري

أحمد متعب يسجل الثانية للجيش

باهر المحمدي يهدر الأولى

يسري وحيد يسجل الأولى للجيش

إلى ركلات الترجيح

ق 73: جووووووول صلاح محسن والتعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جووول جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعد انفراد تام بمحمود جاد حارس المصري نتيجة كرة طولية في ظهر المدافعين ليسدد في المرمى وتسكن الشباك.

بداية المباراة

المصري طلائع الجيش كأس الرابطة المصرية
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