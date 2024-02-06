بوكيتينو: تحدثت مع سيلفا عن رسالة زوجته.. وهذا تعليق الملاك بعد رباعية ولفرهامبتون

أوضح ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي أنه تحدث مع تياجو سيلفا عقب رسالة زوجته التي هاجمته فيها بعد الهزيمة من ولفرهامبتون.

ويستعد بلوز مواجهة منافسه أستون فيلا الأربعاء المقبل في مباراة الإعادة في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد التعادل بدون أهداف في المباراة الاولى.

وقال المدير الفني الأرجنتيني للصحفيين: "تياجو سيلفا جاء وتحدث معي ولن أقول ما أخبرني به، لكن أهم شيء أنه تكلم معي، علاقتي به جيدة جدا، يمكنكم مشاهدة مؤتمراتي الصحفية منذ البداية وكيف أتحدث عنه".

ونشرت زوجة سيلفا تغريدة بعد الهزيمة من ولفرهامبتون 4-2 في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي إذ قالت: "وقت التغيير قد جاء، إذا انتظرت أكثر فسيفوت الأوان".

وأضاف "ملاك النادي دائما في تواصل معي كل يوم، تلقيت رسالة جيدة جدا منهم بعد مباراة ولفرهامبتون، نحن معا دائما وهذا هو أهم شيء".

وتابع "أشعر بخيبة أمل من الطريقة التي لعبنا بها لأنها لم تكن الخطة التي كنا نريدها، يجب أن نستمر في التقدم، لا يمكننا أن نفقد التركيز بعد هزيمتين".

وواصل "الجمهور يجب أن يتحلى بالصبر، نحن نحتاج ونطلب الدعم للفريق، أعلم جودة اللاعبين، الأمر يأخذ الكثير من الوقت لبناء فريق، هذه هي الحقيقة".

وأنهى حديثه قائلا: "لعبنا جيدا ضد وست هام في ستامفورد بريدج، لا نستطيع أن نغير الماضي، لكن يمكننا إحداث التأثير في المستقبل، أخبرت اللاعبين ليكونوا مستعدين".

وخسر تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي برباعية إذ انهزم من ليفربول في الجولة الـ22 من الدوري 4-1.