رئيس نادي سخا عن الشعار المثير للجدل لـ في الجول: يتواجد منذ 1986 وسنبحث الأمر
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:13
كتب : رضا السنباطي
كشف رئيس نادي سخا إن شعار النادي المثير للجدل على مواقع التواصل، ليس بالأمر الجديد بل يتواجد منذ سنوات عديدة.
شعار نادي سخا الرياضي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن شكل النسر المعروف للحكومة الألمانية وقت أدولف هتلر.
وقال رضا عبد الله رئيس نادي سخا لـFilGoal.com: "هذا شعار فريقنا منذ عام 1986 وليس له علاقة بأي أمور سياسية".
وأضاف "أنا عضو مجلس إدارة منذ عام 2000 ورئيس النادي منذ عام 2017، والشعار قبلي منذ زمن بعيد، لكننا سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة وسأعرض الأمر لاتخاذ القرار تجاه الشعار".
نادي سخا تأسس عام 1968 في مدينة كفر الشيخ وينافس بدوري القسم الثالث المصري.
ويحتل سخا المركز التاسع بالمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.
نرشح لكم
لافيينا يضم لاعب الإسماعيلي السابق دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى للحكام دوري المحترفين - حصاد المرحلة الأولى.. 421 هدفا و27 بطاقة حمراء وسوبر هاتريك دوري المحترفين - مفاجآت بالجولة الأخيرة.. وتواجد بترول أسيوط في مرحلة الهبوط حصاد دوري المحترفين – صراع ناري في التأهل والهبوط قبل المرحلة الأخيرة الدرجة الثانية ب - الإنتاج الحربي يكتسح بورتو السويس بسداسية دوري المحترفين - الـ24.. محمد صلاح يرحل عن تدريب مكادي دوري المحترفين - في الجول يكشف تفاصيل أزمة لاعب طنطا.. وقرار منتظر من اتحاد الكرة