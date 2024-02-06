رئيس نادي سخا عن الشعار المثير للجدل لـ في الجول: يتواجد منذ 1986 وسنبحث الأمر

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 16:13

كتب : رضا السنباطي

نادي سخا - صورة بيان رسمي

كشف رئيس نادي سخا إن شعار النادي المثير للجدل على مواقع التواصل، ليس بالأمر الجديد بل يتواجد منذ سنوات عديدة.

شعار نادي سخا الرياضي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يتضمن شكل النسر المعروف للحكومة الألمانية وقت أدولف هتلر.

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وقال رضا عبد الله رئيس نادي سخا لـFilGoal.com: "هذا شعار فريقنا منذ عام 1986 وليس له علاقة بأي أمور سياسية".

وأضاف "أنا عضو مجلس إدارة منذ عام 2000 ورئيس النادي منذ عام 2017، والشعار قبلي منذ زمن بعيد، لكننا سنعقد اجتماعا لمجلس الإدارة وسأعرض الأمر لاتخاذ القرار تجاه الشعار".

نادي سخا تأسس عام 1968 في مدينة كفر الشيخ وينافس بدوري القسم الثالث المصري.

ويحتل سخا المركز التاسع بالمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

القسم الثالث نادي سخا
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