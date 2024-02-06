التشكيل - زدام أساسي لأول مرة مع المصري.. وشيكا يقود هجوم طلائع الجيش

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 15:46

كتب : عمرو نبيل

لاعبو المصري يحتفلون بهدف فخر الدين بن يوسف أمام طلائع الجيش

أعلن كل من علي ماهر مدرب المصري وعبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي المصري مع طلائع الجيش بعد قليل في نصف نهائي كأس الرابطة المصرية على ملعب برج العرب.

ويلعب معتز زدام المنضم حديثا للمصري في التشكيل الأساسي لأول مرة.

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وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي - أحمد أيمن منصور - باهر المحمدي - عمرو سعداوي.

الوسط: محمود حمادة - عمرو موسى - معتز زدام.

الهجوم: سمير فكري - محمد الشامي - ميدو جابر.

ويقود جودوين شيكا هجوم طلائع الجيش برفقة يسري وحيد وموسى ديوارا.

وجاء تشكيل طلائع الجيش بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد شعبان.

الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – حميد ماو.

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – موسى ديوارا.

وسيلعب الفائز من المباراة في النهائي مع المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

المصري طلائع الجيش كأس الرابطة المصرية
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