طنطا يعلن انتقال عبد الرحمن الدح للإسماعيلي

أعلن نادي طنطا انتقال لاعبه عبد الرحمن الدح إلى صفوف الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن الدح قد وقع مع الإسماعيلي على عقد لمدة 4 سنوات ونصف.

الدح يلعب في صفوف طنطا منذ عام 2018، حين تم تصعيده من الشباب إلى الفريق الأول.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفا واحدا مع طنطا في دوري المحترفين هذا الموسم حتى الآن.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع خمسة لاعبين بشكل رسمي حتى الآن، هم حاتم محمد سكر، وأحمد الشيخ، وهشام محمد، وإريك تراوري، وعبد الكريم شحاتة مدافع مصر للمقاصة، وعلي الملواني لاعب بورفؤاد.

من جهة أخرى، خرج محمد عاطف من طنطا هذا الشتاء أيضا صوب نادي الزمالك.