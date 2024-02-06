كأس آسيا - مؤتمر مدرب قطر: لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح ضد إيران

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 14:45

كتب : FilGoal

قطر

شدد الإسباني ماركيز لوبيز مدرب قطر على أنه لا يستهدف الوصول إلى ركلات الترجيح ضد منتخب إيران في نصف نهائي كأس آسيا 2023.

ويصطدم المنتخب القطري مستضيف البطولة بنظيره الإيراني في نصف نهائي مرتقب.

وقال لوبيز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إيران: "سندخل اللقاء بكل قوة وتركيز وسنقدم مباراة كبيرة، فقد اقتربنا من كتابة التاريخ".

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وأضاف "سنواجه منتخبا قويا يلعب بدوره من أجل الفوز والتأهل، فالمنتخب الإيراني يمتاز بخط هجوم قوي وسنعمل على الحد من خطورته".

وأكمل "نعرف نقاط ضعف منتخب إيران وكيفية التغلب عليه، ونطمح لبلوغ المباراة النهائية، وفي حالة عدم حدوث ذلك لن أعتبر ذلك فشلا".

وتابع المدرب الإسباني "لا أخطط للوصول إلى ركلات الترجيح، ليست خطتي، ونحن نلعب بهدف الفوز".

وواصل "فترة التحضير لهذا اللقاء كانت قصيرة، ولذلك قد تكون أصعب مباراة بالنسبة لنا في البطولة".

واستمر "أهتم بفريقي فقط وتركيزي ينصب على الفوز، لا أفكر مطلقا في التحكيم أو هوية الحكم الذي سيدير مواجهتنا ضد إيران".

وأتم "علينا الاهتمام بكل التفاصيل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ونأمل مواصلة المشوار حتى تحقيق اللقب".

الفائز من هذا اللقاء سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء الأردن وكوريا الجنوبية.

إيران قطر كأس آسيا 2023
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