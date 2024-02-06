مدير مانشستر يونايتد السابق: كنا قريبين من التعاقد مع رونالدينيو ولكن

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

رونالدينيو وأليكس فيرجسون

كشف ديفيد جيل المدير التنفيذي السابق لنادي مانشستر يونايتد أنه كان قريبا للغاية من التعاقد مع رونالدينيو.

وعمل جيل في النادي الإنجليزي من 1997 حتى 2013.

وحكى جيل قصة التفاوض مع رونالدينيو من مانشستر يونايتد في برنامج "فايب ويز فايف" الذي يقدمه ريو فيرديناند على يوتيوب قائلا: "ذهبت إلى باريس وقابلت روبيرتو أسيس شقيق رونالدينيو ووكيل أعماله".

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وأضاف "تناقشنا في كل شيء حتى جاء إلى مانشستر والتقيت به واتفقنا على راتب رونالدينيو وعمولة شقيقه، لكن لم أشعر أن الأجواء جيدة".

وأكمل "شعرت بذلك لأن برشلونة دخل في المفاوضات وأجريت ما يكفي من صفقات لمعرفة رغبة رونالدينيو الحقيقية في الانضمام إلى مانشستر يونايتد".

وتابع "إذا لم يدخل برشلونة في المفاوضات، كان سيأتي إلينا، لكن وصول برشلونة جعل ذلك اختيار رونالدينيو الأول، كأي برازيلي يحب الذهاب إلى هناك".

وشدد "مع كامل الاحترام لنجحات مانشستر يونايتد، لكن برشلونة كان خياره الأول".

وأنهى حديثه قائلا: "لا أعتقد أننا فعلنا خطأ في أي شيء، كنا قد اتفقنا على الأرقام بالفعل، لكن برشلونة تعاقد معه".

وحصل رونالدينيو على العديد من البطولات مثل الدوري والسوبر في إسبانيا ودوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي مع ميلان.

وتوج بالبطولة الأغلى وهي كأس العالم عام 2002 وكأس العالم للقارات 2005 وكوبا أمريكا 1999.

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