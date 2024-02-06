مران الأهلي - عودة الدوليين.. ومشاركة عمر كمال والزنفلي لأول مرة

استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة.

وشهد مران الأهلي مشاركة ثنائي الفريق الجديد عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لأول مرة برفقة الفريق.

وشارك في المران اللاعبون الدوليون والذين شاركوا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا لأول مرة بعد خروج مصر من البطولة.

الأهلي كان قد أعلن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد قبل بطولة أمم إفريقيا والتي شارك فيها اللاعب برفقة منتخب مصر.

كما تعاقد الأهلي مع محمود الزنفلي يوم الأحد الماضي لتعويض إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وشارك الثنائي في المران لأول مرة بقميص الأهلي والذي شهد استقباله من قبل اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري خارج ملعبه يوم الجمعة 16 فبراير في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ولن يحق للثنائي الجديد المشاركة في بطولة دوري الأبطال بالموسم الحالي.

الزنفلي لن يشارك لأن الأهلي تعاقد معه عقب موعد إرسال القائمة الإفريقية، بينما لن يتمكن عمر كمال من المشاركة لأنه لعب في كأس الكونفدرالية مع نادي مودرن فيوتشر.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز صاحب المركز الثاني.