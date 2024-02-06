تليجراف تكشف موقف إدارة تشيلسي من إقالة بوكيتينو

كشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية موقف إدارة نادي تشيلسي من إقالة ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق بعد النتائج غير المقنعة لها في الفترة الماضية.

وخسر تشيلسي من ولفرهامبتون 4-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأفادت الصحيفة أن وظيفة بوكيتينو في أمان ولن تتم إقالته الآن من قبل تود بويلي مالك النادي.

ووفقا للصحيفة فبالرغم من عدم رغبة الإدارة في إقالة المدير الفني الأرجنتيني إلا أنها تشعر بالغضب بسبب النتائج التي يحققها الفريق حاليا.

وأفادت الصحيفة أن الإدارة لا تخطط لفعل ما فعلته في الماضي بتغيير المدير الفني في وسط الموسم مثلما حدث مع توماس توخيل وجراهام بوتر، لكن بوكيتينو الآن أصبح تحت الضغط لتحسين نتائج الفريق الآن وحتى نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة أن جماهير بلوز هتفت لجوزيه مورينيو المدير الفني الأسطوري للنادي وأيضا لرومان أبراموفيتش المالك السابق لتشيلسي.

وخسر تشيلسي للمباراة الثانية على التوالي برباعية إذ انهزم من ليفربول في الجولة الـ22 من الدوري 4-1.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 31 نقطة ومهدد بعد المشاركة في أي بطولة أوروبية خلال الموسم المقبل لتكون المرة الثانية على التوالي.

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