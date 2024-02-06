مهاجم جيرونا يقترب من اللحاق بمواجهة ريال مدريد

تلقى نادي جيرونا خبرا سعيدا قبل مواجهته المنتظرة ضد ريال مدريد.

أرتيم دوفبيك النادي : جيرونا جيرونا

ويستعد جيرونا لمواجهة ريال مدريد يوم السبت المقبل في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.

وكان أرتيم دوفبيك مهاجم الفريق قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة ريال سوسيداد السابقة في الدوري.

الانطباع الأول عن الإصابة كان سيئا بسبب شعوره بألم قوي ولكن بعد الفحوصات التي أجراها المهاجم الأوكراني اتضح عدم وجود أي إصابة ليصبح قريبا من اللحاق بمواجهة ريال مدريد وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو.

وسيستمر جيرونا في فحص اللاعب للتأكد من جاهزيته الكاملة لمواجهة ريال مدريد حتى يوم المباراة.

القلق الوحيد الذي يواجه الجهاز الطبي لجيرونا هو إمكانية شعور اللاعب بعدم راحة في منطقة الإصابة.

دوفبيك هو هداف الدوري برصيد 14 هدفا مناصفة مع بورخا مايورال لاعب خيتافي وجود بيلينجهام لاعب ريال مدريد.

بعيدا عن المهاجم الأوكراني فإن جيرونا سيلعب ضد ريال مدريد وسط غياب كل من دالي بليند ويانجيل هيريرا بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات، كما سيغيب أيضا مدرب الفريق بسبب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة ريال سوسيداد.