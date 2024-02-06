فودين يشرح أسباب تألقه في الموسم الجاري

شرح فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أسباب تألقه خلال الموسم الجاري رفقة الفريق وإسهامه بتسجيل وصناعة العديد من الأهداف.

وسجل اللاعب الإنجليزي هاتريك في فوز فريقه على برينتفورد 3-1 في المباراة التي جمعتهما الإثنين الماضي في الجولة الـ23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فودين لموقع نادي: "سعيد حقا بأدائي في الوقت الحالي، أشارك في العديد من الدقائق وأصبحت ألعب في عمق الملعب أكثر".

وأضاف "هذا هو أفضل مستوى لي بقميص سيتي منذ فترة طويلة بشكل مستمر، أتمنى أن أظل على ذلك المستوى لوقت أطول وأواصل العمل الجاد ومحاولة التحسن".

وتابع "أستمتع باللعب في أي مركز في العمق، وهناك ألعب بأفضل مستوى ممكن لي".

وشدد "آمل أن أتمكن من الاستمرار في الحصول على المزيد من الوقت للعب في عمق الملعب بقدر ما أستطيع".

واختتم "هدفي هو أن أحقق أرقاما أفضل من الموسم الماضي وأسجل وأصنع أهدافا أكثر، أن تكون لاعبا مهاجما في سيتي فيجب عليك أن تسجل وتصنع".

تعليق جوارديولا

علق بيب جوارديولا المدير الفني للفريق على أداء فودين قائلا لموقع ناديه: "قلت قبل بضعة أسابيع إن فيل فودين يعيش أفضل مواسمه معنا، بالنظر لعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة".

وأضاف "ظهرت أهميته بقوة هذا الموسم بالنسبة لنا، إنه يقرأ المباراة بشكل جيد حقا، يلعب ببساطة ويكون أكثر شراسة على المرمى".

وتابع "ينجح دائما في تسجيل الأهداف وتهديد الخصوم، تجده دائما في المناطق الخطيرة، يعلم كيف يركض من أجل الفريق، إنه لاعب استثنائي".

وأكمل "لعب 250 مباراة مع مانشستر سيتي في هذا السن الصغير يبرز مدى تأثيره منذ انضمامه للفريق الأول".

الفوز رفع رصيد سيتي إلى 49 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر، ويملك سيتي مؤجلة ضد برينتفورد سيلعبها بعد نهاية الجولة الـ 25.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 22 نقطة في المركز الـ15.