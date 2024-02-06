خبر في الجول – طلائع الجيش يضم حارس المنتخب الأولمبي

أتم طلائع الجيش تعاقده مع باشا محمد حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي ونادي الألومنيوم.

وعلم FilGoal.com أن طلائع الجيش قد حصل على الاستغناء الخاص بحارس المرمى والذي وقع لمدة 4 مواسم ونصف.

صاحب الـ 23 عاما انضم للمنتخب الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي على الرغم من أنه يلعب بدوري الدرجة الثانية في مصر.

ويملك طلائع الجيش ثلاثة حراس في قائمته وهم عمر رضوان ومحمد شعبان وعماد السيد.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة المصري مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن زد المتصدر.