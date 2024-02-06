بعد تعافيه من المرض.. مرموش ينضم لتدريبات فرانكفورت

انضم عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت لتدريبات فريقه لأول مرة منذ توديع منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا بعد تعافيه من المرض.

الأسبوع الماضي، أوضح نادي آينتراخت فرانكفورت سبب عدم عودة لاعبه عمر مرموش بعد توديع منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا.

وقتها أفاد فرانكفورت عبر حسابه الرسمي على تويتر أن "مرموش يعاني من نزلة برد ولذلك بقي في مصر في الوقت الحالي".

ونشر النادي يوم الثلاثاء مقاطع من انضمام مرموش للتدريبات لأول مرة.

نزلة البرد تسببت في غياب مرموش عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وشارك مرموش كبديل في مباراة دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا.

وخسر المنتخب المصري المباراة بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وسدد مرموش ركلته بنجاح.

ويستعد فرانكفورت لملاقاة بوخوم في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

ويحتل الفريق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني.

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