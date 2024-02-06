"زيلينسكي يا سلام".. مدير إنتر: أخبرنا نابولي بتفاوضنا معه

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

بيوتر زيلينسكي - نابولي وليفربول

أقر جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان بأن ناديه أخبر نظيره نابولي بالتفاوض مع بيوتر زيلينسكي لاعب الفريق للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماروتا لشبكة "دازن" إيطاليا: "لقد أخبرنا نابولي أننا في مفاوضات مع زيلينسكي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

واختتم "سنرى كيف تتقدم المفاوضات وما إذا كان سنحقق ذلك".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة أوسيمين ضد جنوب إفريقيا رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو خبر في الجول – الداخلية يفاوض راية لتعويض رحيل الزنفلي مدير يوفنتوس السابق: رفضت التعاقد مع رونالدو لهذا السبب

وينتهي عقد اللاعب البولندي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي نادي منذ شهر يناير الماضي.

ودخل زيلينسكي في خلافات مع أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي الجنوبي بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده مع نابولي.

وقرر نابولي إبعاد لاعب الوسط عن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأتت شهرة زيلينسكي في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير ومن ضمنه "زيلينسكي يا سلام".

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل كل من شارك في الهجمة على شهرة واسعة.

وفي حال رحيل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما فسيكون ثالث من يخرج منذ وقت التعليق الشهير، فرحل من قبله لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وكذلك انتقل إليف إلماس مسجل الهدف نفسه إلى لايبزج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السابع بـ35 نقطة.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي بيوتر زيلينسكي
نرشح لكم
ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على رحيل عبد القادر لسيفاس التركي خبر في الجول - بلدية المحلة يتمم اتفاقه بشأن لاعب سيراميكا السابق خبر في الجول - المصري يتمم اتفاقه مع محمد هاشم أحمد زكي يعلن عبر في الجول انتقاله إلى زد الرياضية: مدافع أهلي جدة يزامل تريزيجيه في طرابزون طنطا يعلن انتقال عبد الرحمن الدح للإسماعيلي خبر في الجول – طلائع الجيش يضم حارس المنتخب الأولمبي
أخر الأخبار
علام: المرحلة المقبلة تتطلب وجود حسام حسن في المنتخب.. وصلاح قائد بمعنى الكلمة 9 ساعة | الكرة المصرية
ياسر حمد: أعرف قيمة الزمالك جيدا.. وحزين من أجل الونش 9 ساعة | الكرة المصرية
حسين لبيب: صفقات الزمالك كلفتنا 50 مليون.. ونتمنى من الأهلي حل أزمة كهربا 9 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف أبرز محطات الجهاز المعاون لحسام حسن في منتخب مصر 9 ساعة | منتخب مصر
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتجاه للموافقة على رحيل عبد القادر لسيفاس التركي 10 ساعة | الكرة المصرية
تأثير الدومينو.. 8 تغييرات في 10 أيام ضمن خريطة تحركات المدربين في الكرة المصرية 10 ساعة | تقرير في الجول
في الجول يكشف مصير موعد نهائي كأس الرابطة 10 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحميد بسيوني: قاتلنا من أجل نهائي كأس الرابطة.. وهذه رسالتي لحسام حسن 11 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عضو اتحاد الكرة: هذا ما جاء في تقرير فيتوريا.. واختيار يوسف ليس جديدا وموقف صلاح من العميد 2 الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى" 3 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين 4 خبر في الجول - الاستقرار على الجهاز المعاون لحسام حسن.. وخلاف على مدرب حراس المرمى