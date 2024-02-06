"زيلينسكي يا سلام".. مدير إنتر: أخبرنا نابولي بتفاوضنا معه

أقر جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان بأن ناديه أخبر نظيره نابولي بالتفاوض مع بيوتر زيلينسكي لاعب الفريق للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماروتا لشبكة "دازن" إيطاليا: "لقد أخبرنا نابولي أننا في مفاوضات مع زيلينسكي للتعاقد معه في صفقة انتقال حر".

واختتم "سنرى كيف تتقدم المفاوضات وما إذا كان سنحقق ذلك".

وينتهي عقد اللاعب البولندي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التفاوض مع أي نادي منذ شهر يناير الماضي.

ودخل زيلينسكي في خلافات مع أوريليو دي لاورنتيس رئيس النادي الجنوبي بسبب عدم موافقته على تجديد تعاقده مع نابولي.

وقرر نابولي إبعاد لاعب الوسط عن قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وأتت شهرة زيلينسكي في الوطن العربي بسبب التعليق الشهير لفارس عوض على مباراة نابولي ضد أودينيزي الموسم الماضي عندما كان يبني البارتينوبي فرصة وبسبب السلاسة في الخروج بالكرة ألقى تعليقه الشهير ومن ضمنه "زيلينسكي يا سلام".

وانتهت الفرصة بتسجيل الهدف الثالث لنابولي عن طريق إلماس ليحصل كل من شارك في الهجمة على شهرة واسعة.

وفي حال رحيل اللاعب البالغ من العمر 29 عاما فسيكون ثالث من يخرج منذ وقت التعليق الشهير، فرحل من قبله لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق.

وكذلك انتقل إليف إلماس مسجل الهدف نفسه إلى لايبزج الألماني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويحتل إنتر صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السابع بـ35 نقطة.