أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة أوسيمين ضد جنوب إفريقيا

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 11:31

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

تحوم الشكوك حول قدرة فيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا على المشاركة مع منتخب بلاده أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم نسور نيجيريا بالأولاد في نصف نهائي المسابقة مساء الأربعاء.

وأفاد منتخب نيجيريا في بيان: "لم يسافر فيكتور أوسيمين مع باقي أعضاء الفريق من أبيدجان إلى بواكي مساء الاثنين بسبب شعوره بآلام في البطن".

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وأكد أطباء الفريق أنه تم وضع أوسيمين تحت الملاحظة الدقيقة مع وجود أحد أعضاء الفريق الطبي معه في أبيدجان.

وأتم البيان "إذا تعافى مهاجم نابولي بحلول صباح الثلاثاء، فسوف ينضم إلى بقية الفريق قبل مساء الثلاثاء".

أوسيمين الذي شارك في كل مباريات نيجيريا كأساسي، سجل هدفا وصنع 2.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

وتسعى النسور النيجيرية لحصد اللقب الرابع في تاريخها.

نيجيريا جنوب إفريقيا فيكتور أوسيمين
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