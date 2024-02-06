رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو

توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع جيرونا للتعاقد مع سافيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مانشستر سيتي الاتفاق تم ولم يتبق سوى التوقيع على المستندات ليكون الأمر بشكل رسمي.

وأوضح رومانو أن كان هناك عدة أندية ألمانية وإنجليزية تسابق سيتي من أجل الظفر بخدمات الجناح الأيسر البرازيلي.

وشدد رومانو ان عقب الاتفاق فاللاعب البالغ من العمر 19 عاما يصب كامل تركيزه لإنهاء موسم جيرونا الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني.

🚨🔵🇧🇷 EXCLUSIVE: Manchester City agree deal to sign Sávio from parent club Girona in the summer. Documents to be signed in the next days. Despite bids from German and English clubs, Sávio will join #MCFC. He’s now 100% focused on Girona to end the season in the best way. pic.twitter.com/oCDNy5d6Eo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2024

ويلعب سافيو حاليا في النادي الكتالوني على سبيل الإعارة من تروا الفرنسي.

ويعتبر جيرونا وتروا ومانشستر سيتي تابعين لمجموعة سيتي وبالتالي لم يكن هناك صعوبة في المفاوضات.

ولدى حامل لقب الدوري الإنجليزي كل من جيريمي دوكو وجاك جريليش في مركز الجناح الأيسر الذي هو نفسه لسافيو، لكن لم يكشف موقف البلجيكي والإنجليزي في البقاء مع سيتي أو تغيير بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مركز أحد من الثلاثي ليخترع شيء جديد في فريقه.

وتبلغ قيمة سافيو السوقية 30 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب سافيو 27 مباراة رفقة جيرونا وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

ويحتل جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.