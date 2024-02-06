رومانو: مانشستر سيتي يتفق مع جيرونا لضم سافيو

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

سافيو

توصل نادي مانشستر سيتي لاتفاق مع جيرونا للتعاقد مع سافيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مانشستر سيتي الاتفاق تم ولم يتبق سوى التوقيع على المستندات ليكون الأمر بشكل رسمي.

وأوضح رومانو أن كان هناك عدة أندية ألمانية وإنجليزية تسابق سيتي من أجل الظفر بخدمات الجناح الأيسر البرازيلي.

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وشدد رومانو ان عقب الاتفاق فاللاعب البالغ من العمر 19 عاما يصب كامل تركيزه لإنهاء موسم جيرونا الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني.

ويلعب سافيو حاليا في النادي الكتالوني على سبيل الإعارة من تروا الفرنسي.

ويعتبر جيرونا وتروا ومانشستر سيتي تابعين لمجموعة سيتي وبالتالي لم يكن هناك صعوبة في المفاوضات.

ولدى حامل لقب الدوري الإنجليزي كل من جيريمي دوكو وجاك جريليش في مركز الجناح الأيسر الذي هو نفسه لسافيو، لكن لم يكشف موقف البلجيكي والإنجليزي في البقاء مع سيتي أو تغيير بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مركز أحد من الثلاثي ليخترع شيء جديد في فريقه.

وتبلغ قيمة سافيو السوقية 30 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت".

ولعب سافيو 27 مباراة رفقة جيرونا وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

ويحتل جيرونا وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، إذ يبتعد بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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