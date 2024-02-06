مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

أمادو جولدي باه - المصري ضد بيراميدز

تقام اليوم مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، كما تلعب المباراة الأولى لنصف نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كأس آسيا

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الأردن × كوريا الجنوبية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش × المصري.. 4:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا.. 7:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.

كأس ملك إسبانيا كأس آسيا كأس ألمانيا كأس الرابطة المصرية
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