مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا

تقام اليوم مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، كما تلعب المباراة الأولى لنصف نهائي كأس آسيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

كأس آسيا

الأردن × كوريا الجنوبية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش × المصري.. 4:30 مساء - أون تايم سبورتس.

الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا.. 7:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس ألمانيا

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.