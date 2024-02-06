مواعيد مباريات الثلاثاء 6 فبراير - نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.. والأردن ضد كوريا
الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
تقام اليوم مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية، كما تلعب المباراة الأولى لنصف نهائي كأس آسيا.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.
كأس آسيا
الأردن × كوريا الجنوبية.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.
كأس الرابطة المصرية
طلائع الجيش × المصري.. 4:30 مساء - أون تايم سبورتس.
الاتحاد السكندري × سيراميكا كليوباترا.. 7:30 مساء - أون تايم سبورتس 2.
نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
ريال مايوركا × ريال سوسيداد.. 10:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس ألمانيا
باير ليفركوزن × شتوتجارت.. 9:45 مساء - دبي الرياضية 1.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة.
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