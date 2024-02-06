ياسر حمد: نستهدف إعادة الزمالك إلى القمة.. وموتيابا يكشف كيف انتقل في اللحظة الأخيرة

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 00:54

كتب : FilGoal

شيكابالا - مؤتمر الزمالك

أبدى مهاب ياسر لاعب الزمالك الجديد سعادته بخطوة الانتقال على هامش مؤتمر تقديم الصفقات الجديدة.

وقال ياسر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على خطوة كنت أتمناها من فترة وبإذن الله نكون إضافة قوية للزمالك ونحقق البطولات. بالتأكيد كنت أحلم بالتواجد في الزمالك والحمد لله على تحقيقه وسأعمل أكثر لمساعدة الفريق وتحقيق كل البطولات".

وأضاف "مجلس الإدارة بذل جهدا كبيرا وأعد الجماهير بمفاجأة جديدة في النادي وبطولات كثيرة في الفترة المقبلة".

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وفي الإطار ذاته قال محمد شحاتة: "سعيد بوجودي في نادي الزمالك الكبير وبإذن الله سنسعد جماهيره ونحقق البطولات. أتشرف بارتداء قميص الزمالك والحمد لله على تحقيق الحلم".

فيما قال المدافع الفلسطيني ياسر حمد: "أريد تحقيق أشياء كبيرة مع الزمالك التاريخي في إفريقيا والشرق الأوسط. أنا سعيد بالوجود هنا وسأبذل كل جهدي لوضع الفريق حيث يستحق لأنه دائما على القمة".

وأضاف "الضغط جزء من حياة لاعب كرة القدم ونحن جاهزون وسنعمل كل يوم بكل قوة مع الجهاز الفني الجديد".

كما قال الأوغندي ترافيس موتيابا: "كنت قريبا من أحد أندية أوروبا ولكن حين طلبني الزمالك كنت مستعدا لذلك وأردت الانضمام له".

وقدم الزمالك 10 صفقات جديدة لفريق كرة القدم اليوم، وهم: عبد الله السعيد وأحمد حمدي ومهاب ياسر وناصر ماهر ومحمد عاطف وياسر حمد وسيف جعفر وترافيس موتيابا وزياد كمال ومحمد شحاتة.

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