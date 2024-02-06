الزمالك: دفعنا 2.5 مليون دولار من أجل القيد ولدينا ثلاث قضايا.. ودور فيتوريا وأزمة كهربا

تحدث عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حل أزمة القيد وتقديم الصفقات الجديدة في مؤتمر صحفي.

وكشف عمرو أدهم عن حل أزمة القيد مقابل دفع ما يقارب من 2.5 مليون دولار.

وقال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اتخذنا على أنفسنا عهدا في مجلس إدارة الزمالك على العمل بأقصى جهد منذ أول يوم لتنفيذ وعودنا أمام الجماهير قبل الانتخابات".

وتابع "قضية سبورتنج لشبونة مع الزمالك استمرت 7 سنوات وهو أمر غير طبيعي ويعود لعدم التواصل لأن الحوار يخلق نتائج".

وكشف أدهم "في البداية سبورتنج لشبونة لم يرد على اتصالاتنا ولكن روي فيتوريا منحنا رقما للتواصل معهم فقط وهذه كانت مساعدته لنا لكنه لم يتدخل في الأزمة من قريب أو بعيد كما كان يشاع من قبل".

وأوضح "صعوبة قضية سبورتنج لشبونة تعود لغلق فرصة التواصل في البداية بالإضافة لعدم التجاوب في المفاوضات بسبب تأكدهم من ضغط الجماهير وحصولهم على حُكم نهائي".

وواصل "كانت لدينا مشاكل مع مساعدي فيريرا وأتشيمبونج ورعاية لنادي كاراكاس بشأن صفقة سامسون لكن كان هناك تجاوب وتم حل الأمر".

أما عن المدير الفني فقال: "جوزيه جوميز لديه خبرات عديدة وسبق له العمل في المنطقة العربية ونتمنى له التوفيق مع الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله عن القيمة المالية المسددة أجاب "سددنا ما يقارب من 2.5 مليون دولار خلال الفترة السابقة لحل أزمات الزمالك بشأن القضايا الخاصة بوقف القيد".

وشدد "ممدوح عباس له إسهامات في نادي الزمالك وأحييه وأشكره على مساعدته، هو مساعد ومحب بشكل كبير للنادي ولا يعلم أغلب الناس ما قدمه للنادي، وشكر حسين لبيب له عرفان بالجميل".

أما عن موقف القضايا المقدمة ضد الزمالك فكشف "لا يزال هناك قضايا مُعلقة أمام الزمالك في فيفا، الأولى ضد خالد بوطيب وسنسعى للتواصل معه وديا لحل الأمر".

وأضاف |أما القضية الثانية فكانت مع باتشيكو وتم تحديد جلسة يوم 30 أبريل المقبل والأخيرة لفرجاني ساسي والتي كان قد خسرها من قبل في محكمة التحكيم الرياضية ولكنه قدّم شكوى جديدة وفيفا حكم له وسنستند على حكم المحكمة الرياضية".

وبسؤاله عن أزمة كهربا اختتم تصريحاته "سيكون هناك انفراجة في تلك القضية والمهم أن يسترد الزمالك حقه".