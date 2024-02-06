الأهلي يكشف كواليس عدم إتمام صفقة بسام "طلبات لا يمكن سماعها ولن نصل لهذا المستوى"

الثلاثاء، 06 فبراير 2024 - 00:27

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد بسام

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي كواليس عدم إمام صفقة انتقال محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا لصفوف الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

محمد بسام

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وحاول الأهلي ضم محمد بسام من سيراميكا كليوباترا بعد تعرض محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق للإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

قبل أن يتجه الأهلي ليتعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

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وقال القيعي عبر قناة ناديه: "حاولنا ضم محمد بسام ومنذ اللحظة الأولى كان هو الخيار الأوقع والأقرب لضمه".

وأضاف "القيادات الكبيرة في سيراميكا كليوباترا كانت متفهمة موقف النادي الأهلي ولكن أصحاب القرار في الملعب كان موقفهم مختلف".

وواصل "طلبات سيراميكا كليوباترا لترك محمد بسام لا يمكن سماعها وليس مناقشتها والأهلي لن يصل به الأمر للموافقة على هذه المطالب".

وأتم تصريحاته "نادي الداخلية أبدى من البداية مرونة في انتقال محمود الزنفلي إلى الأهلي وكل الأرقام التي تقال عن الصفقة غير صحيحة".

الأهلي سيراميكا كليوباترا عدلي القيعي محمد بسام
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